Perez: "Hafta sonu boyunca yaşananları analiz etmem gerekiyor"

Japonya'da gerçekleştirilen yarış, Sergio Perez için pek de iyi gitmedi. Meksikalı sürücü, ilk turda Lewis Hamilton ile temas yaşayıp ön kanadını kırdı ve geriye düştü.

Daha sonra Kevin Magnussen'le temas yaşayan Perez, yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Son bölümde olası cezaları çekmek için birkaç turluğuna piste geri döndü fakat hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından Perez şöyle dedi: "Korkunç bir start aldım ve birinci viraja girerken araç içerisinde hiçbir şey yapamadım. Sainz sağımda, Lewis solumdaydı. Sonrasında ön kanat kırıldı."

"Hasarın boyutu ne kadardı bilmiyorum ama ikinci viraja girer girmez ön tarafta hiç yol tutuş yoktu."

"Ön kanadı değiştirdik ama yine de ön tarafta yol tutuş yoktu. Sanırım araçta hasar gören çok daha fazla şey vardı."

Magnussen ile temasın da mı bundan kaynaklandığı sorusuna Perez, "Evet, frenlemede ön tarafla oldukça fazla mücadele ediyordum."

"İçeri dalmaya çalıştım ama duramadım. Elbette bu benim hatamdı."

"Kesinlikle harika bir gün değildi. Genel anlamda bakarsak talihsiz bir hafta sonu oldu." cevabını verdi.

Neden bu kadar zorlandığı sorusuna Perez, "Ne olduğunu anlamak için tüm hafta sonunu gözden geçirmemiz gerekiyor, çünkü genel olarak kötü bir hafta sonu geçirdik."

"Yani anlamamız gereken şeyler var."

"Cuma günü takip ettiğimiz yönle alakalı analiz etmemiz ve geliştirmemiz gereken birkaç nokta var." cevabını verdi.

Yine de Red Bull takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı.

Perez, "Kesinlikle çok ama çok mutluyum. Tüm takım adına çok gurur verici bir an."

"Gerçekten çok mutluyum. Tüm ekip için çok güzel bir an." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images