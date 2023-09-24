Prime'a abone ol
Önceki / Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım" Sonraki / Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Perez: "Hafta sonu boyunca yaşananları analiz etmem gerekiyor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kabus gibi geçen yarışın ardından neler olduğunu merak ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Japonya'da gerçekleştirilen yarış, Sergio Perez için pek de iyi gitmedi. Meksikalı sürücü, ilk turda Lewis Hamilton ile temas yaşayıp ön kanadını kırdı ve geriye düştü.

Daha sonra Kevin Magnussen'le temas yaşayan Perez, yarıştan çekilmek durumunda kaldı.

Son bölümde olası cezaları çekmek için birkaç turluğuna piste geri döndü fakat hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından Perez şöyle dedi: "Korkunç bir start aldım ve birinci viraja girerken araç içerisinde hiçbir şey yapamadım. Sainz sağımda, Lewis solumdaydı. Sonrasında ön kanat kırıldı."

"Hasarın boyutu ne kadardı bilmiyorum ama ikinci viraja girer girmez ön tarafta hiç yol tutuş yoktu."

"Ön kanadı değiştirdik ama yine de ön tarafta yol tutuş yoktu. Sanırım araçta hasar gören çok daha fazla şey vardı."

Magnussen ile temasın da mı bundan kaynaklandığı sorusuna Perez, "Evet, frenlemede ön tarafla oldukça fazla mücadele ediyordum."

"İçeri dalmaya çalıştım ama duramadım. Elbette bu benim hatamdı."

"Kesinlikle harika bir gün değildi. Genel anlamda bakarsak talihsiz bir hafta sonu oldu." cevabını verdi.

Neden bu kadar zorlandığı sorusuna Perez, "Ne olduğunu anlamak için tüm hafta sonunu gözden geçirmemiz gerekiyor, çünkü genel olarak kötü bir hafta sonu geçirdik."

"Yani anlamamız gereken şeyler var."

"Cuma günü takip ettiğimiz yönle alakalı analiz etmemiz ve geliştirmemiz gereken birkaç nokta var." cevabını verdi.

Yine de Red Bull takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmayı başardı.

Perez, "Kesinlikle çok ama çok mutluyum. Tüm takım adına çok gurur verici bir an."

"Gerçekten çok mutluyum. Tüm ekip için çok güzel bir an." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım"

Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

Formula 1
Japonya GP

Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"

Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"

Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım" Hamilton: "Mercedes için en çok puanı ben topladım"

Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım"

Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım"

Formula 1
Japonya GP

Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım" Podyumda olduğunu düşünen Leclerc: "Verstappen yarış dışı kaldı sanmıştım"

Son Haberler

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

F1 Formula 1
Japonya GP

Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

F1 Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol