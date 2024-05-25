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Formula 1 Monako GP

Perez: "Hafta sonu bizim için sona erdi"

Sergio Perez, üst üste ikinci yarışta da Q3'e kalamamasının ardından Monako Grand Prix sıralama seansını 'felaket' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez, Monako sıralama turlarında elde ettiği performans sonucunda 2024 sezonunda ilk kez Q1'de elenmiş oldu. 

Meksikalı pilot, pazar günkü yarışa 18. sıradan başlayacak.

Q1'in ardından konuşan Perez, bu sonucu elde etmesinden hairpin virajındaki trafiği ve RB20 aracında yaşadıkları ayar sorununu sorumlu tuttu.

Perez, "Bu bir felaketti çünkü ilk olarak turumda 6 ve 7. virajlarda çok fazla trafikle karşılaştım, bu yüzden hepsinden kaçınmak zorunda kaldım."

"Seansın sonunda Q2'ye kalmama yeterli olacak değerli saniyeler kaybettim, bu yüzden maalesef tam bir felaketti."

"Temelde, hafta sonu bizim için tamamen bitti çünkü burada ne yazık ki geçiş yapma şansı yok." dedi.

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