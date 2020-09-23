Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

Formula 1'de mevcut koltukların çoğu zaten 2021 için dolmuş durumda. Ancak Mercedes'te Lewis Hamilton'ın kararı bekleniyor ve Red Bull'da da Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağının yakında açıklanması bekleniyor.

Diğer tarafta Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in bu ay sonuna kadar geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi beklenirken, padoktan yeni bilgiler gelmeye başladı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Haas ile Sergio Perez'in 2021 Formula 1 sezonu için görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Racing Point pilotu, 2014'te katıldığı İngiliz ekipten sezon sonunda ayrılacak ve Formula 1 kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüpheler vardı. Ancak Sochi'deki yarış öncesinde edinilen bilgilere göre Perez, 2021'de de gridde yer alacak.

Perez için en gerçekçi seçenek, yaz ortasından bu yana Grosjean/Magnussen kadrosunu değiştirmek için tüm seçeneklere göz atan Haas olacak.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre görüşmeler iyi bir noktada ve Perez için Amerikalı ekip, Formula 1'de devam edebilmesi için tek somut şans olabilir.

Haas'ın kadrosunu tamamen yenileyip yenilemeyeceği henüz belli değil. Ancak Grosjean ve Magnussen'in gelecek yıl için herhangi bir anlaşması bulunmuyor ve takım her iki sürücüyü de değiştirmek istiyor gibi görünüyor.

Haas patronu Gunther Steiner, 2021 için 10'a yakın isimle görüştüklerini ve sürücülerle yapacakları anlaşmanın en az iki yıllık olacağını söylemişti.