Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

paylaşım
yorumlar
Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com İtalya, sezon sonunda Racing Point'ten ayrılacak olan Sergio Perez'in Haas ile görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Formula 1'de mevcut koltukların çoğu zaten 2021 için dolmuş durumda. Ancak Mercedes'te Lewis Hamilton'ın kararı bekleniyor ve Red Bull'da da Max Verstappen'in takım arkadaşının kim olacağının yakında açıklanması bekleniyor.

Diğer tarafta Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in bu ay sonuna kadar geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi beklenirken, padoktan yeni bilgiler gelmeye başladı.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Haas ile Sergio Perez'in 2021 Formula 1 sezonu için görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Racing Point pilotu, 2014'te katıldığı İngiliz ekipten sezon sonunda ayrılacak ve Formula 1 kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüpheler vardı. Ancak Sochi'deki yarış öncesinde edinilen bilgilere göre Perez, 2021'de de gridde yer alacak.

Perez için en gerçekçi seçenek, yaz ortasından bu yana Grosjean/Magnussen kadrosunu değiştirmek için tüm seçeneklere göz atan Haas olacak.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre görüşmeler iyi bir noktada ve Perez için Amerikalı ekip, Formula 1'de devam edebilmesi için tek somut şans olabilir.

Haas'ın kadrosunu tamamen yenileyip yenilemeyeceği henüz belli değil. Ancak Grosjean ve Magnussen'in gelecek yıl için herhangi bir anlaşması bulunmuyor ve takım her iki sürücüyü de değiştirmek istiyor gibi görünüyor.

Haas patronu Gunther Steiner, 2021 için 10'a yakın isimle görüştüklerini ve sürücülerle yapacakları anlaşmanın en az iki yıllık olacağını söylemişti.

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor

Önceki haber

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Haas F1 Team
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar Bugün

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
Formula 1 Formula 1 / Yorum

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

2020 Türkiye GP'sine adım adım
GENEL GENEL / Özel Haber

2020 Türkiye GP'sine adım adım

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak

Son Haberler

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

2
GENEL

2020 Türkiye GP'sine adım adım

3
Formula 1

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

58dk
4
Formula 1

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

3s
5
Formula 1

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

Son Haberler

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"
F1

Perez, Haas ile görüşmelerde "iyi bir noktada"

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor
F1

F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak
F1

Stroll yeni motora geçmek zorunda kalacak

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek
F1

Ferrari, Rusya'ya "küçük" güncellemeler getirecek

2020 Türkiye GP'sine adım adım
Genl

2020 Türkiye GP'sine adım adım

Son Videolar

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.