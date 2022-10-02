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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Perez, güvenlik aracı ile alakalı iletişim sorununu açıkladı

Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sinde hakemler tarafından inceleme altına alınmasına neden olan sorunun "yanlış anlaşılmadan" kaynaklandığını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Perez, güvenlik aracı ile alakalı iletişim sorununu açıkladı
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Meksikalı pilot, pazar günü Marina Bay pistinde gerçekleştirilen yarışta zafere ulaşmayı başardı, ancak aldığı sonuç, güvenlik aracı arkasında çok fazla boşluk bırakmasından dolayı hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Kurallar gereği sürücüler, güvenlik aracı ışıkları sönmeden önce -güvenlik aracından- 10 araç boyu uzakta olamazlar. Perez'in de bunu yaptığı görülüyor.

Fakat Perez, bunun kendisine daha fazla alan açmak için kasıtlı yapılan bir şey olmadığını, sadece zorlu şartlarda F1 aracıyla güvenlik aracı arasında yaşanan farktan kaynaklandığını söyledi,

Perez, "Biraz iletişimsizlik yaşandı."

"Ona yaklaştığım yerlerde çok yavaştı. Ona yaklaşamadığım yerlerde ise hızlıydı. Yani sadece biraz iletişimsizlikle ilgiliydi."

"Fakat bence şartlar normal değildi. İçinde bulunduğumuz ve özellikle son sektörde karşılaştığımız koşulların çok zor olması nedeniyle tamamen anlaşılabilir bir şey."

"Bu yüzden bu konuda başka bir işlem yapılmasını beklemiyorum çünkü hakemler açıklamamdan memnun kaldılar ve durumu anladılar." dedi.

The Safety Car Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

The Safety Car Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı arkasındaki zorlu koşullar göz önüne alındığında Perez'e bir ceza verilmesinin şaşırtıcı olacağını da ekledi.

Horner, Perez'in hakemlerle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "Eğer ceza gelirse şaşırırım."

"Hikâyenin onun tarafını dinlediler ama bence yakın geçmişte gridin hem yukarısında hem de aşağısında yaşanan pek çok emsal var. Bunu formasyon turlarında bile gördük."

"Hafifletici sebeplerden biri, güvenlik aracının çok yavaş gitmesiydi. Geçiş lastikleriyle 30 küsur tur atmışlardı lastiklerde artık yanak yoktu."

"Checo'nun hızlanmak için bağırdığını duyabiliyordunuz çünkü güvenlik aracı önce onu arkasına alıyor. Yani lastiklerinde hiç sıcaklık yoktu. Bu yüzden bir şey gelirse kesinlikle şaşırırdım." dedi.

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