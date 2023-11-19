Perez: "Güvenlik aracı bizi yeniden yarışa soktu"

Yarışa 11. sıradan başlayan Sergio Perez, ilk virajda Fernando Alonso ve Valtteri Bottas'ın önünde temas yaşamasının ardından kaostan kaçamadı ve ön kanadını kırdı.

Böylelikle Meksikalı pilot ilk turun sonunda pite gelip ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı. Bu noktada Perez'in yarışının bittiği düşünülüyordu ama öyle olmadı.

İlk stint'te rakiplerini birer birer geçerek yükselen Perez, yarışın orta noktasına geldiğimizde diğer pilotların pite gelmesiyle liderliğe yükseldi. Tabii Perez'in ekstra bir pit-stop yapması gerekecekti. İşte bu noktada da 26. turda çıkan güvenlik aracı Perez'i kurtardı.

Bu güvenlik aracı sayesinde pit-stop'unu minimum zaman kaybı ile tamamlayan Perez, yarışa lider Leclerc'in hemen arkasında katıldı.

Perez güvenlik aracının ardından Leclerc'i geçmeyi başarsa da sonrasında Verstappen iki pilotu da geçti. Perez ise son turda Leclerc'e geçilerek 3. oldu.

Yine de ilk turun sonunda sonuncu olan Perez için kesinlikle iyi bir yarış geride kalmış oldu. Perez ise oldukça inişli ve çıkışlı geçen yarışını şöyle özetledi: "Yarışın başında çok hasar aldık ve zor bir başlangıç oldu. Ön kanadımızı kırdık, gridin sonuna gerilemiştik."

"Sonrasında önümüzdeki araçları bir bir geçmeye başladık ve her şey yolunda gidiyordu. İlk stint'te tempomuz oldukça güçlüydü, güvenlik aracı da bizi yarışa geri döndürdü."

"Güvenlik aracının ardından Charles'ı geçtim ama sonrasında arayı açamadım. Çok fazla kanat açısı ile yarıştık, bu yüzden düzlük hızım düşüktü."

"Sonrasında da Max geldi ve ikimizi de geçti. Koşullar zorluydu, güçlü bir rüzgar vardı. Birkaç kez blokaj yaptım ama neyse ki aracı pistte tutabildim."

"Yarışın son turunda ise Charles'ın atak yapmasını bekliyordum, 0.7 kadar gerideydi. Frenleme noktasına geldiğimizde de içeriye girmeyi başarmıştı. Charles'ı ve Max'i tebrik ediyorum."