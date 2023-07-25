Perez: "Güncellemeleri değerlendirmek için Spa'yı beklemeliyiz"
Sergio Perez, Red Bull'un getirdiği son güncellemelere dair net bir yorum yapmak için sonraki yarışları bekliyor.
Red Bull'un Meksikalı sürücüsü, dokuzuncu başladığı Macaristan GP'yi üçüncü tamamlayarak, son yarışlardaki en iyi performanslarından birisini sergilemiş oldu.
Perez'in özellikle Oscar Piastri ile olan savaşı iyiydi ve son bölümde Lewis Hamilton'a karşı da yerini savunmak zorunda kaldı.
Genel bir yorum yapması istenen Perez, şöyle dedi: "Yarışta mümkün olan en iyi sonucu almayı ve önemli puanlar kazanmayı istiyordum."
"Podyuma çıkmayı bekliyordum ama bunun için iyi geçişler yapmak zorundaydım."
"Yarışta bizim için her şey yolunda gitti."
"Sert lastiklerle başlamak kolay değildi, ilk başta yeterli tutuş yoktu. Pek çok virajda sadece bir çizgi var, onun dışında asfaltın yüzeyi kauçuk parçalarıyla kaplı, bu yüzden geçiş yapmak gerçekten zordu."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, in the pit lane
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bu Hungaroring için tipik bir sorun ama iyi bir strateji uygulamayı başardık."
"Son bölümde Lewis arayı kapattı ve önünde kalmak oldukça zordu çünkü tur bindirmemiz gereken büyük bir grup vardı. Onları geçerken lastikler kauçukla kaplandı, bunları temizlemem gereken iki turda çok hızlı gidemedim ve Lewis arayı kapattı."
"Neyse ki lastikler son anlarda temizlenmişti ve finişe doğru kontrol bendeydi."
"Benzer tur zamanlarına sahiptik, aramızda birkaç ondalık vardı, bu fark geçiş için yeterli olmazdı."
Red Bull hafta sonuna yeni bir sidepod başta olmak üzere çeşitli güncellemelerle gelmişti.
Bunlarla ilgili ne düşündüğü sorusuna Perez, "Cumartesi günü sıralama temposunda fark çok azdı."
"Birinci sırayla onuncu arasındaki fark yaklaşık 0.5 saniyeydi."
"Spa'da aracın gerçek hızını görmemizi umuyorum, Belçika pisti değerlendirme için daha uygun. Göreceğiz." dedi.
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