Perez: “Güncelleme paketimiz iyi çalışıyor”

Racing Point sürücüleri, Mugello'daki sıralama turlarında 6. ve 7. sıraları elde ettiler. Ancak son dakikalarda Esteban Ocon'un spiniyle sarı bayrakların sallanması sebebiyle turlarını geliştiremediler.

Antrenman turlarında Kimi Raikkonen'e çarpıp 1 sıra grid cezası alan ve yarışa 7. sıradan başlayacak olan Perez, “Yarın iyi bir start ve iyi bir stratejiyle yapılabilecek çok şey var.”

“Cezamla beraber pozisyonumu sadece takım arkadaşıma kaybettiğim için mutluyum. Daha önce de söylediğim gibi, cezanın biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Ancak yarın yapılabilecek çok şey var.”

“Yeni parçalarımız gerçekten iyi görünüyor. Sadece Lance’ın aracında sahip olduğumuz güncelleme paketi iyi görünüyor. Ben buna gelecek yarış geçeceğim, ancak iyi görünüyor. Böylece Red Bull ile arayı kapatabilir ve daha güçlü hale gelebiliriz.” şeklinde konuştu.

Takımın diğer sürücüsü Stroll ise, “Pek iyi bir sıralama seansı değildi. Çünkü son turdaki sarı bayraklar sebebiyle turumu tamamlayamadım.”

“Daha hızlı olabilirdim. Beşinci, belki de dördüncü olabilirdim.”

“Yarın iyi bir start almalı ve ilk viraja iyi şekilde gelmeliyiz.” şeklinde konuştu.