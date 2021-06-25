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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Perez, geride kalmasına rağmen endişeli değil

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Steiermark'taki ikinci antrenman seansı için endişeli olmadığını çünkü burada birkaç ondalığın bile büyük bir fark yarattığını söyledi.

Perez, geride kalmasına rağmen endişeli değil

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü her iki antrenman seansında da gerilerde kaldı ve yumuşak lastikten en iyisini alamadığı görülebiliyordu.

Meksikalı sürücü, takım arkadaşı Max Verstappen'den ortalama 0.6-0.7 saniye daha yavaş turlar attı ancak yarış temposunda nispeten yakın göründüler.

Seansın ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Pist şartları iyiydi. Bence pist giderek gelişiyor. Bu gecenin ardından neler olacağını görmek ilginç olacak ama en önemlisi kendi açımızdan biraz daha detaylara odaklanıp, bazı şeyleri geliştirmeliyiz. Antrenmanlarda araç ile çok rahat olmadığım yerlerde muhtemelen doğru olmayan bir yöne doğru gittik."

"Yine de hiç endişem yok. Bence temelde iyi bir tempoya sahibiz. Uzun sürüşlerdeki tempo umut verici görünüyor. Bu yüzden eğer gece birkaç ondalık bulabilirsek, o zaman yarın mücadelenin içerisinde olabiliriz ki bu çok önemli olacak."

Bunun, yarın yeni bir yön bulmak zorunda olduğu anlamına mı geldiği sorusuna Perez, "Evet, araçtan çıkarılabilecek belli bir potansiyel var ve her zamanki gibi araçtan en iyisini çıkarabilmek için ayar anlamında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok önemli bir şey olmadığını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Fakat Perez, cumartesi ve pazar günü için hiçbir endişesi olmadığını dile getirdi.

"Hiç endişelenmiyorum. Açıkçası burada birkaç ondalık bulmanın büyük bir fark yarattığını biliyorum. Mücadelenin içerisindeyiz, umarım yarın sıralama turlarının üçüncü bölümünde harika bir tur çıkarabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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