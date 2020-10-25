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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Perez, "geri dönen" Racing Point'i övdü

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Perez, "geri dönen" Racing Point'i övdü
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Sergio Perez, Racing Point'in Portekiz'de Cuma gününden sonra araçta yaptığı değişikliklerle sıralamalarda 5. olmasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot, sıralamalarda Alexander Albon'un önünde 5. olarak orta grup mücadelesinde avantaj kazandı. 

Cuma günkü ilk seansta 7., ikinci seansta ise 12. olan Perez takımını araçtaki olumlu değişiklikler için övdü.

Perez, "Bugünkü zor koşullarda aracımız iyiydi. Takım da oldukça iyi performans gösterdi."

"Dün (Cuma) kaybolmuştuk. Aracı, lastik hazırlıklarını baştan aşağı değiştirdik. Geri dönüş açısından oldukça iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yarışa başlamak için iyi bir pozisyondayız." dedi.

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Pilotlar şampiyonasında Daniel Ricciardo 4. sırada yer alırken onun 10 puan gerisinde Perez yer alıyor. Ricciardo'nun yarışa 10. sıradan başlayacak olması, Perez'in farkı kapatmasında yardımcı olabilir.

Perez, "Beşincilikten oldukça memnunum. Yarışta iyi bir start alırsak ve ilk turda Leclerc'i geçebilirsek iyi olacak. Mercedes ve Red Bull'lar muhtemelen bir adım önde, bu yüzden mümkün olan en kısa sürede Leclerc'i geçebilmek kilit nokta olacak. Nürburgring'de gördüğümüz gibi her şey olabilir."

"İlk başta insanların lastiklerini aşırı ısıttığı ve erken pit stop yaptığı bir yarış olacak. Lastik hazırlıkları ve lastiklerin yeniden ısınması konusunda insanların çok agresif olmasını bekliyorum. İlginç bir yarış olmasını umuyorum." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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