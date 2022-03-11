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Perez, genel anlamda Red Bull RB18'den memnun

Sergio Perez, Bahreyn'deki ilk test gününün ardından RB18'in farklı şartlardaki performansından memnun olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez, genel anlamda Red Bull RB18'den memnun
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Red Bull, kış testlerinde şimdiye kadar tempo anlamında öne çıkmasa da, dayanıklılık ve tutarlılık anlamında hiç fena değildi.

Dün gerçekleştirilen test gününde Sergio Perez, 138 tur attı ve derece olarak geride kalsa da, gün boyunca çok sayıda test yaptı.

Takım yakında yeni güncellemeler denemeye başlayacak ve Perez, genel anlamda araçtan memnun olduğunu söylüyor.

Perez, "Günümüzü değerlendirirsek, açıkçası çok verimli geçti. Bolca tur attık, iyi bilgiler topladık, güzel geçti. Burası çok farklı bir pist ve araç çok farklı davranıyor."

"Burada pist daha sıcak, çok daha farklı bir düzen var ve böylesine farklı şartlarda ritim yakalamak güzeldi."

"Aracın kendisi Barselona'dan farklı davranıyordu. Fakat temel olarak iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Üzerinde çalışabileceğimiz epey bilgiye sahibiz. Umarım kalan günlerde birkaç adım daha atabiliriz."

"Şu anda sadece olağan şeylere bakıyoruz, dengeyi, aracı ve aerodinamiyi öğreniyoruz. Sezonun bu noktasında öğrenecek çok şey var. Bu yüzden umudum cumartesi günü güçlü bir son gün geçirmek üzerine." dedi.

Perez, spin sorulduğunda, "Günün sonunda soğuk lastiklerdeydik ve sanal güvenlik aracı arkasında farklı bir aero programımız vardı. Arka tarafı kaybettim ve küçük bir spin attım. Bu sayede gün, herkes için biraz erken bitti ve herkes fazladan dinlenmiş oldu!" dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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