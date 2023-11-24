Perez: "Geliştirmemiz gereken şeyler var"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kendi en iyi turuyla gelirken trafikte kaldı ve turunu iptal etti. Hal böyle olunca da istediğinden daha geride kaldı.

Beşinci tamamladığı seans sonrası konuşan Perez, kendisi için kolay bir gün olmadığını belirtti.

Perez şöyle konuştu: "Başlangıçta aracın ön tarafında biraz zorluk çektiğimi söylemem lazım, hal böyle olunca bazı şeyleri değiştirmemiz gerekti."

"Genel olarak bugün çok fazla tur atamadık, özellikle orta hamurda hiç sürüş yapamadık, yumuşak lastiğe geçtikten sonra da dolu depo ile turlayan isimlerin trafiğinde kaldım."

"Yani çok kolay bir gün değildi. Zaten ilk seansta sürüş yapamadık. Yani çok kısa bir gün oldu."

"Bu yüzden hangi yönü izleyeceğimiz konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor."

"Sanırım turumu attığımda lastikler çok sıcaktı. Hal böyle olunca çok da temsili değildi."

İlk seansı kaybetmesiyle ilgili Perez, "Bence buradaki ilk antrenman çok da temsili değil."

"Fakat yarış temposuna bakamadık. Bu yüzden durumun harika olmadığını düşünüyorum. Yine de içerisinde olduğumuz durum bu ve yarın için önümüze bakacağız." dedi.

Son olarak yumuşak lastikle nasıl hissettiği sorusuna Perez, "Bence iyi bir potansiyelimiz var."

"Kesinlikle düzeltilmesi gereken şeyler var fakat onları çözünce yarın her şey yolunda gitmeli." dedi.