Perez: "Gelişebileceğimiz pek çok alan var"

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Red Bull, Bahreyn testlerinin son gününde merakla beklenen yeni güncellemelerini kullanmaya başlarken, yeni bir sidepod, taban ve arka kanat denedi.

Takım, Max Verstappen ile günü lider kapatırken, sabah daha sıcak şartlarda en hızlı isim Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez oldu.

Meksikalı pilot, takımın iyi durumda olduğunu söyledi fakat gelişebilecekleri yerler olduğuna inanıyor.

Perez, yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi: "Sabah gayet iyi bir iş çıkardık. Testlerde çok fazla şey öğrendiğimizi düşünüyorum."

"Elbette hâlâ öğrenecek çok şey var. Takım olarak gelişmemiz gereken alanlar da var."

"Yine de genel anlamda olumlu bir testi geride bıraktık ve şimdi yarış hafta sonu için sabırsızlanıyorum."

Takım arkadaşı Max Verstappen de, test hakkında pozitif konuşurken, testin son gününde lastikleri anlamaya çalıştıklarını belirtti.

"Cumartesi günü, gelecek yapılacak yarışta kullanacağımız lastikleri test etmeye odaklandık. Araçta her şey yolundaydı ve planlanan programı tamamladık. Bu da iyi bir şey."

"Testlerde kimse elini açmıyor ve sıralama modunda zorlamıyor. Bu nedenle tur süreleri çok az anlam ifade ediyor."

"Test ettiğimiz yeni güncellemeler çalışıyordu ve bu da harika."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images