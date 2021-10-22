Perez: "Gelişebileceğimiz alanlar var"

Mercedes'in ilk antrenman seansını domine ettiği cuma gününde ikinci antrenman seansının lideri Red Bull pilotu Perez oldu.

Perez, 1:34.946'lık derecesiyle seansın en hızlı ismi olsa da günün en hızlı derecesi, 1:34.874 ile ilk seansın lideri Valtteri Bottas'a aitti.

Perez, bugünden mutlu olsa da yarın ve yarış günü için gelişebilecekleri çok fazla alan olduğunu ve yarınki seansların yakın geçeceğini söyledi.

Perez, "İyi bir gündü. Açıkçası çok yakın bir hafta sonu olacak. Yarın, her şeyi bir araya getirmek, bizi pole mücadelesine sokacak birkaç saliseyi bulmak önemli olacak."

"2. antrenman seansı umut vericiydi ancak aracın performansını geliştirmek için yapılması gereken çok şey var. Aynı zamanda uzun sürüş performansımızı da iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak olumlu bir cuma günüydü ancak yarın nerede olduğumuza bakacağız." dedi.

Mercedes'le mücadele edip edemeyecekleri sorulduğunda Perez, "Bunu yarın göreceğiz. Onlar bugün kesinlikle çok güçlülerdi. Yarın neler yapabileceklerine bakacağız. Bugün için iyi hissettim ancak lastik aşınmasından çok mutlu değildim. Bu açıdan, o konuda gelişebileceğimizi düşünüyorum ve daha fazla performans bulmaya çalışacağız." dedi.

Perez son olarak araç dışında sıcaklık ve nem nedeniyle zorlansalar da araç içerisinde daha rahat hissettiklerini söyledi.

Perez, "Araç içerisinde pek kötü hissetmedim ancak aracın dışına çıktığımızda terliyorduk. Çok nemliydi. Elim direksiyonda çok fazla kayıyordu, bu açıdan neler olacağını göreceğiz." dedi.