Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci Sonraki / Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Perez: "Gelişebileceğimiz alanlar var"

Ekleyen:
, Şef Editör

Amerika GP öncesinde 2. antrenman seansını zirvede tamamlayan Sergio Perez, gelişebilecekleri bazı alanlar olduğunu söyledi.

Perez: "Gelişebileceğimiz alanlar var"

Mercedes'in ilk antrenman seansını domine ettiği cuma gününde ikinci antrenman seansının lideri Red Bull pilotu Perez oldu.

Perez, 1:34.946'lık derecesiyle seansın en hızlı ismi olsa da günün en hızlı derecesi, 1:34.874 ile ilk seansın lideri Valtteri Bottas'a aitti.

Perez, bugünden mutlu olsa da yarın ve yarış günü için gelişebilecekleri çok fazla alan olduğunu ve yarınki seansların yakın geçeceğini söyledi.

Perez, "İyi bir gündü. Açıkçası çok yakın bir hafta sonu olacak. Yarın, her şeyi bir araya getirmek, bizi pole mücadelesine sokacak birkaç saliseyi bulmak önemli olacak."

"2. antrenman seansı umut vericiydi ancak aracın performansını geliştirmek için yapılması gereken çok şey var. Aynı zamanda uzun sürüş performansımızı da iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak olumlu bir cuma günüydü ancak yarın nerede olduğumuza bakacağız." dedi.

Mercedes'le mücadele edip edemeyecekleri sorulduğunda Perez, "Bunu yarın göreceğiz. Onlar bugün kesinlikle çok güçlülerdi. Yarın neler yapabileceklerine bakacağız. Bugün için iyi hissettim ancak lastik aşınmasından çok mutlu değildim. Bu açıdan, o konuda gelişebileceğimizi düşünüyorum ve daha fazla performans bulmaya çalışacağız." dedi.

Perez son olarak araç dışında sıcaklık ve nem nedeniyle zorlansalar da araç içerisinde daha rahat hissettiklerini söyledi.

Perez, "Araç içerisinde pek kötü hissetmedim ancak aracın dışına çıktığımızda terliyorduk. Çok nemliydi. Elim direksiyonda çok fazla kayıyordu, bu açıdan neler olacağını göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Önceki haber

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Sonraki haber

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"

F1 pilotları, çift sarı bayrak ihlalinde tur zamanlarının silinmesi planından memnun
Formula 1

F1 pilotları, çift sarı bayrak ihlalinde tur zamanlarının silinmesi planından memnun

Vettel, Amerika GP'de motor cezası alacak! Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vettel, Amerika GP'de motor cezası alacak!

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"

Mercedes, "motor dayanıklılığında" sorun yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, "motor dayanıklılığında" sorun yaşıyor

Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mercedes’in motoru incelenecektir”

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes rahat şekilde 1-2!

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!

Verstappen ve Hamilton, şampiyonluk savaşına nasıl bakıyor?
Formula 1 Formula 1

Verstappen ve Hamilton, şampiyonluk savaşına nasıl bakıyor?

Son Haberler

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"

Perez: "Gelişebileceğimiz alanlar var"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Gelişebileceğimiz alanlar var"

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Perez ilk sırada, Verstappen sekizinci

Mercedes, "motor dayanıklılığında" sorun yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, "motor dayanıklılığında" sorun yaşıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.