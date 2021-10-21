Perez: "Gelecek yılki araçlar, 2021'e kıyasla her açıdan daha kötü hissettirecek"

Formula 1, gelecek sezon araçları yavaşlatmak ve tekerlek tekerleğe savaşları kolaylaştırmak amacıyla bir dizi yeni teknik düzenleme getirecek ve kural kitabı kökten değişecek.

Bu sayede Formula 1'in pistteki gösterinin iyileşmesi ve sıkıcı yarışların sayısının azalması hedefleniyor. Ayrıca takımlar arasında da daha fazla rekabet olması bekleniyor.

Sürücüler gelecek sezon öncesinde simülatör çalışmaları yaparak yeni araçların tadına ilk kez varıyorlar ve hem Lando Norris hem de Carlos Sainz yeni araçların hissiyatının çok farklı olduğunu söylediler.

Red Bull'un yakıt partneri ExxonMobil'in Houston kampüsünü ziyaret eden Perez ve Max Verstappen, burada Motorsport.com'un sorularını yanıtladılar ve gelecek yılın aracıyla ilgili görüşlerini paylaştılar. İkili şimdiden gelecek yıl hakkında konuşmak için erken olduğunu söylediler.

Verstappen, "Her şey yolunda görünüyor, yeni araçlar sadece biraz daha yavaşlar."

"Fakat sonunda gerçek aracı pistte görmemiz gerekiyor ve ardından simülatörü ona göre ayarlayacağız."

“Şu anda her şey hâlâ biraz tahmin üzerine, bu yüzden açık konuşmak gerekirse çok fazla dikkat etmiyorum.” dedi.

Perez, 2022 aracının çok kötü hissettirmediğini ve henüz erken günler olduğunu söylemesine rağmen, mevcut araçlar tarihin en hızlısı olduğu için, mevcut nesil araçlara kıyasla çok farklı hissettirdiğini ekledi.

Perez, "2022 aracını simülatörde sadece birkaç kez denedim, bu yüzden piste çıkıp, sonrasında devam edene kadar beklememiz gerekiyor."

"Fakat mevcut düzenlemelere kıyasla kesinlikle çok farklılar. Şu anda sürdüğümüz Formula 1 araçlarını Formula 1 tarihinde bir daha asla göremeyeceğiz."

"Bunlar bizim veya tarih boyunca tüm insanların kullandığı en en iyi araçlar. Bu yüzden maalesef bu araçlara kıyasla her şey daha kötü olacak. Fakat umarım sürüş anlamında keyifli olur." açıklamasını yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Önümüzdeki yılın kurallarında yapılan değişiklikler, Mercedes ve Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi verdiği ve McLaren, Ferrari hatta Alpine'in ön bölüme yaklaştığı heyecan verici sezonlardan birinde geldi.

Perez, bir kural döneminin sonuna gelindiğinde, takımlar arasındaki farkların kapanmasının kaçınılmaz olduğunu ve gelecek yıl ortaya çıkabilecek büyük farkların kapanmasının yıllar alabileceğini belirtti.

Perez, "Bazı kuralları uzun süre boyunca aynı bıraktığınız zaman neler olduğunu görebiliyorsunuz."

"Şu anda farklar o kadar küçük ki pazar günü saf hızı sayesinde podyumda olabilecek beş veya altı takım var."

"Bana göre gelecek yıla girerken her şeyi doğru yapan, ya da çok doğru yapan biri olacak ve diğerlerine göre avantaj elde edecek. Diğerlerinin ona yetişmesi de yıllar alacak."

"Kurallar o kadar sınırlı ki herkes doğru anlayabilir ve gerçekten çok yakın olabilir, fakat [bunun olacağını] sanmıyorum."

"Yine de Formula 1'in pek çok sebepten, finansal sebepten dolayı bu değişikliğe ihtiyacı vardı. Haliyle bu kuralların ne getireceğini bekleyip görelim." dedi.