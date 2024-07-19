Perez: "Gelecek yıl da Red Bull'da olacağım"

Sergio Perez, son yarışlardaki performans düşüşü nedeniyle koltuğunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya görünüyor.

Bugün Budapeşte'de geleceğiyle ilgili neler olduğu sorusuna Perez, "Yeni bir şey yok. Önümüzde, en iyi formumuza geri dönmek istediğimiz iki yarış var."

"Benim için ve takım için ana öncelik bu. Hafta boyunca fabrikadaydım ve bizim için ana öncelik önümüzdeki birkaç yarışta gerçek formumuza geri dönmek."

"Son dönemde çok fazla şey oldu. Imola, Monaco, hepsi fazla zordu. Montreal'de bir sorun yaşadık. Kolay olmayan hafta sonlarında yaşadığımız sorunlar vardı."

"Bazıları sadece tempo eksikliğinden, bazıları da koşullardan kaynaklandı. Fakat diğer sürücülerden bir farkı yok."

"Herkes %100 performans göstermiyor. Elbette Red Bull'da olduğunuzda her şey daha belirgin oluyor. Fakat asıl önceliğim sistemimi tekrar rayına oturtmak."

"Bence önümde uzun bir yol var ve sadece Abu Dabi'de nerede bitireceğim önemli olacak."

"Yani dışarıdan gelen sesleri kesmek zor ama buraya elimden gelenin en iyisini yapmak için geliyorum. Buradayken, evde antrenman yaparken, takımla birlikte simülatördeyken, sadece önemli şeylere odaklanıyorum. Red Bull'da olduğunuzda sizin hakkında çok daha fazla konuşulduğunu düşünüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Fakat bu mücadelenin güzelliği de bu. Bu yüzden bu işi seviyorum. Bu yüzden takımla sözleşmemi uzatmaya karar verdim çünkü bu meydan okumayı seviyorum."

"Gerçekten zor ama insanın her şeyini ortaya koymasını sağlıyor. İşte bu yüzden burada devam etmek istiyorum."

Önümüzdeki iki yarış için diğer yarışlara kıyasla daha fazla baskı hissedip hissetmediği sorusuna Perez, "Kesinlikle hissetmiyorum. İhtiyacımız olan şey şu andan itibaren yıl sonuna kadar puanlar almak."

"Bu yüzden önümüzdeki iki yarış benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor." cevabını verdi.

Yaz arasının kendisi için bir son tarih olup olmadığı sorusuna Perez, "Bununla ilgili yeni bir şey yok. Açıkçası kontratım hakkında konuşamam ama bununla ilgili bir durum yok."

"Söylediğim şey, önümüzdeki iki yarışın benim için çok önemli olduğu. Tatile iyi bir ruh haliyle gitmek istiyorum ve garajımın da iyi bir ruh haliyle gitmesinin iyi olacağını düşünüyorum."

"Tamamen işime odaklandım; kalan yarışlarda burada olacağım ve gelecek yıl yine burada olacağım. Farklı bir şey yok. Sadece kendime odaklanıyorum." diyedek yanıt verdi.