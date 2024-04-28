Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Perez: "Gelecek yıl da gridde olacağımdan eminim"

Sergio Perez, gelecek yıl Formula 1'de kalmaya 'tamamen kararlı' olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, waves from the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Meksikalı pilot, Helmut Marko ve Christian Horner ile yeni şartlar üzerinde birtakım görüşmelerde bulunuyor.

Marko, Perez'in üç yıllık bir sözleşme istediğini ve Max Verstappen'in yanındaki koltuk için birden fazla aday yarışırken Perez'e bu teklifi sunmaya istekli olmadığını belirtti.

Ancak Perez sezona beş yarışta dört podyumla güçlü bir başlangıç yaptı ve Daniel Ricciardo ile Yuki Tsunoda'nın RB'deki performansları ve Carlos Sainz'in Stake/Audi'ye geçecek gibi görünmesinin ardından takımda kalma şansı artmış gibi görünüyor.

RacingNews365tarafından gelecek planları sorulduğunda  Perez, "F1'de kalmaya %100 kararlıyım."

"Uzun süredir bu sporun içindeyim, ancak sadece 34 yaşındayım. Kariyerlerine hâlâ devam eden pilotları da gördüğümüz için hâlâ çok taze ve motive hissediyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eminim ki gelecek yıl da gridde olacağım."

"Formula 1'e kendinizi adadığınızda, son gününüze kadar tamamen bağlı olmanız önemlidir ve benim yaklaşımım da bu: F1'e başladığım zamanki gibi tamamen bağlıyım."

"Bunu ailem için yapmak önemli ama bu motivasyona ne kadar süre sahip olabileceğimi bilmiyorum."

"Bir noktada, buranın dışında bazı önceliklerim var ve buna ne kadar devam etmek istediğimi düşünmem gerekiyor."

"Takımla ilgili her şey gelecekle, iki tarafın da geleceği birlikte nasıl gördüğümüzle ilgili."

"Dört yıldır birlikteyiz, bu yüzden ileride her şeyin oldukça kolay olacağını umuyorum." diye ekledi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Capelli: "Newey'nin İtalya'ya gitmesi pek olası değil"
Sonraki haber Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

Formula 1
Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"
Capelli: "Newey'nin İtalya'ya gitmesi pek olası değil"

Capelli: "Newey'nin İtalya'ya gitmesi pek olası değil"

Formula 1
Miami GP
Capelli: "Newey'nin İtalya'ya gitmesi pek olası değil"
Brown: "McLaren, rakip takımlar gibi 'istikrarsız' değil"

Brown: "McLaren, rakip takımlar gibi 'istikrarsız' değil"

Formula 1
Brown: "McLaren, rakip takımlar gibi 'istikrarsız' değil"

Son Haberler

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"

F1 Formula 1
Miami GP
Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, Miami için güncellemeler hazırlıyor
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

F1 Formula 1
Miami GP
McLaren'ın Miami güncellemeleri, 2023'teki paketler kadar büyük değil

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye