Perez: "Gelecek yıl da gridde olacağımdan eminim"

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Meksikalı pilot, Helmut Marko ve Christian Horner ile yeni şartlar üzerinde birtakım görüşmelerde bulunuyor.

Marko, Perez'in üç yıllık bir sözleşme istediğini ve Max Verstappen'in yanındaki koltuk için birden fazla aday yarışırken Perez'e bu teklifi sunmaya istekli olmadığını belirtti.

Ancak Perez sezona beş yarışta dört podyumla güçlü bir başlangıç yaptı ve Daniel Ricciardo ile Yuki Tsunoda'nın RB'deki performansları ve Carlos Sainz'in Stake/Audi'ye geçecek gibi görünmesinin ardından takımda kalma şansı artmış gibi görünüyor.

RacingNews365tarafından gelecek planları sorulduğunda Perez, "F1'de kalmaya %100 kararlıyım."

"Uzun süredir bu sporun içindeyim, ancak sadece 34 yaşındayım. Kariyerlerine hâlâ devam eden pilotları da gördüğümüz için hâlâ çok taze ve motive hissediyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eminim ki gelecek yıl da gridde olacağım."

"Formula 1'e kendinizi adadığınızda, son gününüze kadar tamamen bağlı olmanız önemlidir ve benim yaklaşımım da bu: F1'e başladığım zamanki gibi tamamen bağlıyım."

"Bunu ailem için yapmak önemli ama bu motivasyona ne kadar süre sahip olabileceğimi bilmiyorum."

"Bir noktada, buranın dışında bazı önceliklerim var ve buna ne kadar devam etmek istediğimi düşünmem gerekiyor."

"Takımla ilgili her şey gelecekle, iki tarafın da geleceği birlikte nasıl gördüğümüzle ilgili."

"Dört yıldır birlikteyiz, bu yüzden ileride her şeyin oldukça kolay olacağını umuyorum." diye ekledi.