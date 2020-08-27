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Formula 1 / Son dakika

Perez, gelecek sene Racing Point'te kalacağından emin

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Perez, gelecek sene Racing Point'te kalacağından emin
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Sergio Perez, 2021 için Racing Point dışındaki takımlarla görüşmediğini ve gelecek sene takımda kalacağından emin olduğunu söyledi.

Perez ve takım arkadaşı Lance Stroll’un gelecek sene Aston Martin ismini alacak olan Racing Point ile anlaşmaları bulunuyor.

Ancak takımın, Ferrari’den ayrılacak olan Sebastian Vettel’le görüşmeler yaptıkları biliniyor.

Daha önceki açıklamalarında Perez, eğer Vettel takıma katılırsa ayrılacak kişinin kendisi olduğunun açık olduğunu söylemişti. Ancak Meksikalı sürücü, İspanya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada geleceği hakkındaki spekülasyonların sona ermesinin bir ‘zaman meselesi’ olduğunu söylemişti.

Racing Point ise 2021 sürücü kadrosu hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadı.

Belçika GP öncesinde konuşan Perez, hem kendisinin hem de takımın gelecek sene birlikte çalışmaya devam etme isteğine olan güvenini tekrarladı.

Perez, “Bu, daha önce de belirttiğim gibi bir zaman meselesi.”

“Takımda gerçekten mutlu hissediyorum. Projeye inanıyorum. Uzun süredir takımdayım ve takımın nasıl ileriye gittiğini görebiliyorum. Takım içerisinde, hepimiz her şeyin iyi gittiğini düşünüyoruz.”

 

“Herhangi bir şeyi değiştirmek için bir sebep göremiyoruz. Pist üzerinde harika bir sezondan keyif alıyoruz ve takımda işler çok iyi yürüyor. Herhangi bir değişiklik beklemiyorum.”

“2021 için başka bir takımla görüşmüyorum. Takımdan aldığım geri bildirimler, beraber devam etmek istediğimiz yönünde.”

“Aldığım tüm geri bildirimler çok olumlu ve güvenim, sakinliğim buradan geliyor.”

“Bu, benim elimde olmayan bir durum. Bu yüzden bununla canımı sıkmıyorum. Yarışlara odaklanıyorum, bundan keyif alıyorum ve ne olursa olsun, bu benim elimde olan bir şey değil. Bu yüzden bununla ilgilenmiyorum bile.” ifadelerini kullandı.

Perez’in takım arkadaşı Stroll, Racing Point’in 2021 için doğrulama yapmamasına ilişkin bir soruyu, sürücülere saygısızlık olarak gördüğü için yanıtlamayı reddetti.

Stroll, “Size, satmak istediğiniz bir hikaye vermeyeceğim. Bu konu hakkında söylenecek daha fazla şey yok.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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