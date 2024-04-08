Perez: "Geleceğime karar verilmesi an meselesi"
Sergio Perez'in sözleşmesi 2024 sezonunun sonunda bitiyor ama bu sezon şimdiye kadar gösterdiği performans ile geleceğinin yakın zamanda şekilleneceğini düşünüyor.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Sergio Perez, sezona etkileyici bir başlangıç yapmaya devam ederken Formula 1'de geleceğinin nsıl şekilleneceğinin bir ay içinde sonuçlanabileceğini öne sürdü.
Perez, Suzuka'da kariyerinin ilk Japonya Grand Prix'sinde podyuma çıkarak Max Verstappen'in ardından ikinci oldu ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in önünde pilotlar şampiyonasında ikinci sıraya yükseldi.
2023 sezonunun kötü geçen sezon ortasının ardından Perez'in takımdaki geleceği Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda'nın Verstappen'in takım arkadaşı olma görevine yükselme şanslarını değerlendirmeleriyle şüpheye düşmüştü.
Avustralya'daki zaferinin ardından Carlos Sainz da Perez'in yerine geçebilecek potansiyel bir isim olarak lanse edilmişti.
Sky Sports F1'e konuşan Perez, "Bu konuda oldukça rahatım, F1'deki 14. sezonum."
"Bundan sonra ne olursa olsun, bu sporda şimdiye kadar yaptıklarımdan gerçekten memnunum."
"Geleceğime karar verilmesinin an meselesi olduğuna inanıyorum. Açıkçası sürücü piyasası hareketleniyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle çok fazla hareket olacak. Gelecek yıl ne yapacağımı bir ay içinde öğrenmeyi umuyorum." dedi.
Perez'in sezona dört yarıştaki üçüncü ikincilikle başlamasının ardından Christian Horner'a Perez'in geleceğine ne zaman karar vereceği soruldu.
Medyaya verdiği demeçte Horner, "Bu yıl tüm sürücü piyasası çok erken hareketlenmiş ve herkes acele ediyor gibi görünüyor. Şu an yılın sadece dört yarışındayız."
"Çok büyük bir acelemiz yok. Açıkçası beklediğiniz gibi araçlarımıza önemli miktarda ilgi var ve Checo önceliğe sahip."
"Ancak gelecek yıl hakkında düşünmeye başlamadan önce birkaç yarış daha olacak." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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