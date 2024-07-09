Perez, geleceği için iki kritik yarışa çıkacak!

Sergio Perez için zorlu bir yaz olacak. 4 Haziran'da Red Bull, Meksikalı pilotla 2025 ve 2026 sezonları için iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bu, herkes için şaşırtıcı bir karardı çünkü Perez'in performansının iki yıl daha Red Bull'da kalmasını sağlayacak kadar iyi olmadığı görüşleri vardı.

Pist performansıyla çelişen bu kararın ardından Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo gibi ana takıma geçmeyi bekleyen sürücüler için "kesin bir son" olduğu görüşleri vardı.

Fakat Haziran başında imzalanan sözleşmenin Perez'in gelecek sezon Verstappen'in yanında yer almasını garanti etmediği ortaya çıktı.

Sözleşmeyi imzaladığı sırada takım arkadaşı Verstappen'in 62 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyordu. Christian Horner ve Helmut Marko'nun sözleşmeye koydurduğu bir maddede Perez'in yaz tatilinden önce Verstappen'in 100 puandan fazla gerisinde kalması halinde Red Bull'un (isterse) anlaşmayı feshedebileceği yazıyordu.

Perez için sorun, dört Grand Prix'nin ardından Verstappen'in 137 puan arkasına düşmüş olması gibi görünüyor.

Yaz arasına sadece iki yarşı kaldı ve Perez'in Verstappen'den 37 puan alması pek olası değil.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Erik Junius

Şu anda Red Bull bünyesinde yer alan beş sürücüden sadece birinin yeri kesin olarak garanti; Yuki Tsunoda. Max Verstappen'in kontratı devam etse de, Mercedes iddiaları dinmiş değil. Perez-Ricciardo ve Lawson'ın geleceği ise birbirine bağlı.

Horner ve Marko için öncelik, Max'in takımla olan sözleşmesini feshetmeyeceği umuduyla, onun yanında kimin yer alacağını netleştirmek gibi görünüyor.

Son beş yarışta kazanılan 11 puan, Perez'i sadece en iyi pilotlardan değil, aynı zamanda Stroll ve Hulkenberg'den de daha düşük puan alması gibi utanç verici bir pozisyona sokuyor.

Checo'nun performansı Red Bull için büyük bir sorun teşkil ediyor çünkü son beş yarışta dünya şampiyonu takım Mercedes ve McLaren'a çok fazla puan kaybetti.

2023'te Verstappen'in aldığı puanlar tek başına takımlar şampiyonluğu için yeterliydi ancak bu yıl ortaya çıkan teknik değerler Max'in tek başına şampiyonluğa ulaşmasına izin vermeyecek gibi görünüyor.

Eğer Perez önümüzdeki iki yarışta takım için kabul edilebilir bir puan toplamayı başaramazsa, yaz tatilinde koltuğunu kaybedebilir.

Bu durumda Helmut Marko'nun Checo'nun yerine Daniel Ricciardo'yu getirmesi olası. Daniel'den mucizeler yaratması değil, takıma düzenli olarak değerli puanlar kazandırması istenecek ve muhtemelen bu açıdan bakıldığında Tsunoda'ya göre -deneyiminin de etkisiyle- daha fazla garanti sunuyor.

Üstelik Liam Lawson'ın yakında Racing Bull ile bir test daha yapması bekleniyor çünkü Ricciardo ana takıma alınırsa, yeri için ana aday Lawson olacak.