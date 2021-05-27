Perez: "Geçmişte takım değiştirmek böyle sorunlara yol açmıyordu"

Bu yıl takım değiştiren Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez'den sadece Vettel ilk beş yarışın ardından şampiyonada takım arkadaşının önünde yer alıyor.

Ayrıca Fernando Alonso da spora dönüşünün ardından takım arkadaşının gerisinde kalmış durumda.

Takım değişikliği sonrası araca uyum sağlamakta sorun yaşayan isimlerden bir tanesi olan Perez, bu sürecin bu kadar uzun sürmesine şaşırıyor. Ancak Avusturya'daki çifte yarışın gelişimine yardımcı olacağı görüşünde.

Perez, "Bu anlamda gerçekten eşsiz bir sezon oluyor. Sürücülerin takım değiştirmesi geçmişte bu tür sorunlara neden olmuyordu. Ancak bu yıl her şeyi karmaşıklaştıran pek çok faktör var. Bazı sürücüler bununla daha iyi başa çıkıyor, diğerleri ise o kadar fazla değil."

"Araçta hâlâ yeterince rahat değilim, ama bu sorunu çözer çözmez harika bir tempo göstereceğimi biliyorum. Imola'da ikinci sıradan başladım ve bu, sadece Red Bull RB16B'nin direksiyonundaki ikinci yarışımdı. Böyle zor bir pistte böyle bir sonuç almayı beklemiyordum. Fakat genel olarak cumartesi günleri henüz olması gereken tempoda değilim."

"Çeşitli değişken faktörler ortaya çıktığında, mesela lastik hamurları, aerodinamik ayarlar, hava durumu vb. şeylerle ilgili faktörler oluştuğunda, araca tam olarak güvenemiyorum. Fakat tünelin sonundaki ışığı görüyorum. Bir aracı beş parmağınız gibi tanıdığınızda, bu tür durumlara uyum sağlamak daha kolay oluyor."

"Bu tür sorunları yaşayan tek kişi ben değilim. Nasıl sürüş yapacağımı unutmadım, ama ne yazık ki adaptasyon süreci istediğimden daha uzun sürüyor."

"Avusturya'da yapılacak arka arkaya iki yarış benim için çok önemli. Bu, öğrenme sürecimi hızlandırmama yardım edecek." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Erik Junius