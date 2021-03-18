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Formula 1 / Son dakika

Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış

Ekleyen:
, Şef Editör

Meksikalı Formula 1 pilotu Sergio Perez, 2021'de mücadele edeceği Red Bull Racing ile 2007'de de görüştüklerini açığa çıkardı.

Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış

Racing Point ile yollarının ayrılacağının netleşmesinin ardından bir süre boşta kalan Perez, sezon içerisinde gösterdiği performanslar, aldığı podyum ve galibiyet sonuçlarıyla 2021 için Red Bull Racing ile anlaşmayı başardı.

Beyond the Grid podcastine konuşan Perez, geçmişte de Red Bull ailesine girmek için görüşmeler yaptıklarını ancak sonunda bunun olmadığını açığa çıkardı.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko'nun kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulduğunda Perez, "Evet, görüştük. Tam emin değilim ancak sanırım 2007'ydi."

"2007'de onlarda test yapmak için davet edildim. Pek iyi geçmedi. Çünkü onlarla ilk testime çıktığımda, pek iyi iş çıkaramadım..."

"F3 aracıydı. Ancak aracın koltuğunda sorun yaşıyordum çünkü dizlerim direksiyona vuruyordu. Bu yüzden direksiyonu çeviremiyordum. Sonuç olarak performans olarak çok geride kaldım. Koltuk sorununun çözülüp devam edeceğimi düşünüyordum. Ancak geri gittiğimde, bildiğiniz kovuldum. Ekstra şansım olmadı. Kovuldum çünkü yavaştım. Onlar için tur zamanları önemliydi. Bu yüzden kovuldum. Sanırım 2007 ya da 2006'ydı. Ardından Formula 3'e geçtim. Red Bull pilotlarıyla mücadele ediyordum ve şampiyonada liderdim. Marko'yu Silverstone'da gördüm ve 'Nasılsın' diye sordum. Bana 'Seni yeneceğiz, seni yeneceğiz' şeklinde cevap verdi. Ben de ona iyi günler diledim."

"Bir diğer konuşma GP2'deyken oldu. GP2'de ilk senemde Arden ile yarıştığım için Christian Horner'laydım. Silverstone'da geçirdiğim iyi yarışın ardından bana gelip nasıl olduğumu sordu ve 'İyi iş çıkarıyorsun ancak senin kendi programın var. Yani bana ihtiyacın yok' dedi. Onunla hatırladığım son konuşma buydu." dedi.

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Red Bull, programında yer alan pilotların genelde sonuçlarına bakarak onları sistemde tutuyor ya da gönderiyor. Kendisinin deneyimli bir şekilde takıma katılmasının daha mı iyi olduğunun sorulması üzerine Perez şunları söyledi:

"Neler olurdu, ne tür fırsatlarla karşılaşırdım kim bilebilir? Junior programının bir parçası olmak kesinlikle yardımcı oluyor. Ancak Mateschitz, Helmut, Christian, Adrian ve tüm Red Bull ailesine bana bu fırsatı sunmaları nedeniyle aşırı minnettarım. Bu harika bir şey."

"Ve onların sonuçlara baktığını söylüyorsunuz. Daha önce kimse bana üst düzey bir araçta olma fırsatı tanımamıştı. Bu yüzden iyi performans gösterdiğimden emin olmalıyım." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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