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Perez: "Geçiş yapmak çok zordu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, gerilerde tamamladığı Britanya GP'de yükselmekte epey zorlandığını söylüyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Meksikalı sürücü, gerilerden başladığı yarışta ilk ona yükselmeyi başardı ancak sahip olduğu araçla daha yukarılarda olması bekleniyordu.

Takım arkadaşının kazandığı yarışı ancak altıncı bitirebilen Perez, yarıştan sonra şöyle dedi: "Yarışta işler benim için yolunda gitmedi... Elimden gelenin en iyisini yapmama rağmen çok mutlu değilim çünkü daha yukarılarda olmayı bekliyordum."

"İlk turda Esteban Ocon beni pist dışına itti ve pozisyon kaybettim, daha sonra yükselmekte gerçekten çok zorlandım."

"İlk bölümde lastiklere çok fazla yüklendim, bu yüzden güvenlik aracından üç tur önce pit stop yapmak zorunda kaldım. Lastik sorunları olmasaydı, bu kadar erken pite girmezdim."

"Elimden gelenin en iyisini yaptım fakat finişe doğru herkes aynı hamurdayken ve lastikler nedeniyle hız farkı yokken yükselmek çok zordu."

"Yüksek hızlarda diğer araçları yakından takip etmek zordur çünkü bunu yaparken yere basma gücü kaybedersiniz... Bu yüzden zordu."

"Fakat biraz daha şanslı olsaydım yarışı daha yukarıda bitirebilirdim."

Perez, durumu toparlamak için çok çalışacağını söyledi.

"Yarın takımla birlikte simülatörde çalışacağım. Neleri geliştirebileceğimize dair bazı fikirlerimiz var ve bunun bize yardımcı olacağından eminim."

"Takımdan tam destek alıyorum, zihinsel olarak güçlüyüm ve bu sorunların üstesinden geleceğimi ve geri dönmeyi başarabileceğimi biliyorum."

"Hızım gayet iyi ve olmam gereken yere geri dönebileceğime eminim."

"Macaristan'ı ve eski formumu yakalamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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