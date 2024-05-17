Perez: "Gece boyunca çalışacağız ve yarış için geri döneceğiz"

Meksikalı pilot Max Verstappen ile birlikte zorlandığı bir günde Imola'daki ikinci antrenman seansında 8. oldu.

Perez ikinci seansı Verstappen'in 0.1 saniye gerisinde tamamlarken, iki Red Bull pilotu da özellikle 17-18. Viraj fren bölgesinde sert rüzgarlarla mücadele etti.

Perez, Red Bull'un önünde çözüm bulmak için uzun bir gece olduğunu, ancak takımın geri döneceğine inandığını söyledi.

Perez, "En iyi parçaları toplamak için gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var çünkü her şey performans ve yüksek yakıtla çalışmayı takip ediyor."

"Burada yapmamız gereken bazı düzenlemeler var ve sıralama turlarında iyi bir denge yakalayabilirsek, eminim ki yarış için iyi bir konumda olacağız." dedi.