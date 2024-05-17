Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Perez: "Gece boyunca çalışacağız ve yarış için geri döneceğiz"

Sergio Perez, Emilia Romagna Grand Prix'sinde sıkıntılı geçen cuma gününün ardından Red Bull'un normal formuna geri döneceği konusunda iyimser.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Meksikalı pilot Max Verstappen ile birlikte zorlandığı bir günde Imola'daki ikinci antrenman seansında 8. oldu. 

Perez ikinci seansı Verstappen'in 0.1 saniye gerisinde tamamlarken, iki Red Bull pilotu da özellikle 17-18. Viraj fren bölgesinde sert rüzgarlarla mücadele etti.

Perez, Red Bull'un önünde çözüm bulmak için uzun bir gece olduğunu, ancak takımın geri döneceğine inandığını söyledi.

Perez, "En iyi parçaları toplamak için gece boyunca yapmamız gereken bazı işler var çünkü her şey performans ve yüksek yakıtla çalışmayı takip ediyor."

"Burada yapmamız gereken bazı düzenlemeler var ve sıralama turlarında iyi bir denge yakalayabilirsek, eminim ki yarış için iyi bir konumda olacağız." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Russell: "Oldukça rekabetçi görünüyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Son Haberler

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye