Perez, Gasly'i engellediği için kınama aldı

Racing Point pilotu, 2. seansın sonunda hızlı turunu bırakmıştı ve o turun sonunda takım kendisine Gasly'nin yaklaştığını söyledi. Perez, AlphaTauri pilotunun yolundan çekilmeye çalışsa da geç kaldı.

Seansın ardından yapılan incelemede hakemler Perez'in Gasly'i engellediğini söylediler ancak pistin inişli çıkışlı yapısının aynalardan görüşü zorlaştırdığı savunmasını kabul ettiler.

Koşullar dikkate alınarak bu engelleme için klasik 3 sıra cezası yerine kınama vermenin daha uygun olacağı belirtildi.

Normalde 3 kınama cezası, 10 sıra grid cezasını beraberinde getiriyor ancak Meksikalı sürücü bu sene ilk kınama cezasını almış oldu.

Hakemler, sıralamaların ardından iki pilotla birden görüşüp tüm video ve telsiz konuşmalarını kullandıklarını, sonunda böyle karar aldıklarını belirttiler.

Açıklamada, "Perez, o turun 10. virajında hızlı turunu bıraktı ancak yine de oldukça hızlı ilerliyordu. 10. ve 13. viraj arası oldukça tümsekli olduğu için, pilotlar arkalarındaki araçları çok kısıtlı görüyorlar. Dahası, virajlar arasında çok az mesafe var."

"13. viraj apeksinde Perez'in takımı telsizden Gasly'nin tam gazda yaklaştığına dair uyarıda bulundu. Perez, virajın çıkışında hemen sola çekildi. Ancak Gasly çoktan apekse gelmişti ve engellendi."

"Hakemler, bu pistte görüş açısının zorluğunu dikkate aldı ve sezon içerisindeki diğer olaylarla kıyasladı."

"Hakemler bu yüzden bu engellemeyi, kurallarda belirtildiği gibi 'gereksiz engelleme' olarak değerlendirdi ve kınama verdi." sözlerine yer verildi.