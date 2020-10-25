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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı

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Perez, Gasly savunması nedeniyle kınama aldı, grid cezasına yaklaştı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point pilotu Sergio Perez, Portekiz GP'nin son turlarında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'e yaptığı savunma nedeniyle kınama aldı.

Sıralamalarda aldığı kınama cezasının ardından aynı hafta sonunda ikinci kez kınama alan Perez, böylece 10 sıra grid cezasına bir adım daha yaklaşmış oldu.

Sene içerisinde 3 defa kınama alan pilotlar, bir sonraki yarış için 10 sıra grid cezası alıyorlar.

Perezi yarışın bitmesine 3 tur kala 5. sıradaydı ve arkasından gelen Gasly ve Carlos Sainz'ın önünde yerini korumak istiyordu. Gasly, ilk viraja gelirken atağa kalkmaya başlarken aynı anda Perez de içeriye doğru daldı ve Gasly bunun üzerine ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

Bu savunmayı eleştiren Gasly, bir sonraki tur Perez'i geçmeyi başardı. Hakemler yarışın ardından olayı inceleyeceklerini duyurdular.

 

Pilotlarla görüşen hakemler, Perez'in savunmasının geç olmadığını ve temelde tamam olduğunu, ancak aynı zamanda hız farkı nedeniyle sınıra yakın olduğunu söyleyerek ilginç bir açıklama yaptılar. Bu yüzden Perez'e, sıralamalardaki engellemede olduğu gibi zaman cezası yerine kınama cezası verildi.

Açıklamada, yarışın 64. turunda Perez'in ana düzlüğün sonunda tam olarak Gasly'nin atağa kalktığı an savunma yaptığı, Gasly'nin atağının fren noktasından önce başladığı, bu yüzden savunmanın kabul edilebilir olduğu belirtildi.

"Gasly ciddi hız farkıyla sağa doğru atağa kalkarken, Perez sağa doğru hareket etti ve  ardından Gasly'nin önüne doğru hareketi sürdürdü. Ancak içeride bir araç sığacak kadar yer bıraktı."

"Hakemler sene başında pilotlarla görüştüklerinde 'Tepki olarak verilen geç hareketin' çok tehlikeli olduğu konusunda anlaştıklarına dikkat çektiler."

"Hakemler bu hareketin pistin en hızlı bölgesinde olduğunu belirttiler ancak aynı zamanda Perez'in tepki olarak değil, önce ya da eş zamanlı başladığına dikkat çektiler. Dahası o savunmada tek bir hamle yaptı ancak bu hamlenin diğer pilot için tehlike içermemesi gerekir."

"Yapılan görüşmede, her iki pilot olayın sınırda olduğunu kabul ettiler. Bu manevra temelde tamamdı ve sınırlarda bir yarış içeriyordu. Ancak hakemler, savunmanın sınıra yakın olduğunu ve Perez'in aradaki hız farkını yeteri kadar hesaba katmadığını düşünüyorlar."

"Hakemler cezayı belirlerken pilotların görüşlerini dikkate aldılar ve Kınama cezası verdiler." 

Gasly, Perez'in sert savunması nedeniyle ikisinin birden yarış dışı kalmaya çok yaklaştığını söyledi.

Gasly, "Biraz dağınık savunmaydı. Dışarıdan nasıl göründü bilmiyorum, öncelikle izlemem lazım ancak o esnada hız farkı çok yüksekti. Muhtemelen ondan 30 km/s daha hızlıydım."

"İçeriye dalmaya karar verdim ve o gerçekten son anda hamle yaptı. Frenlere bastım ancak o esnada 'İkimiz de çakıl alana çıkacağız' diye düşündüm. Teması nasıl engellemeyi başardık bilmiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör Adam Cooper

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