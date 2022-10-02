Perez: "Galibiyet için iyi bir pozisyondayız"

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Bu yıl son yarışlarda zorluklarla karşı karşıya kalan Perez, özellikle tek turda RB18'den en iyisini almakta zorlanıyordu ancak Singapur GP sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi.

Pole pozisyonunu 0.022 saniye ile kaçırıp ikinci olan Perez, hem üzgün hem mutlu görünüyor.

Leclerc'e nerede kaybettiği sorusuna Perez, "Bu kadar uzun bir turda pole pozisyonunu 0.022 saniye ile kaybettiğinizde, kesinlikle aklınıza birkaç kısım geliyor. Ancak bugün koşullar zordu."

"13. virajda sert bir an vardı, az daha kontrolü kaybediyordum. Sürülebilirlik çok zordu ve frenlemede zor bir an yaşadım. Turu tamamladığım için mutluyum çünkü epey zaman kaybettim. Fakat aynı zamanda daha fazlasını da kaybedebilirdim. Yine de haklısınız, pole pozisyonunu bu kadar küçük bir farkla kaybetmek hayal kırıklığı yarattı."

Sparks fly from Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Öte yandan iyi bir sonuç almak ve galibiyet için savaşmak adına iyi bir konumumuz var."

"Elimizde yarışla alakalı çok fazla veri olmadığı için yarış hepimiz için büyük bir bilinmeyen olacak. Özellikle bizim için daha zor çünkü uzun sürüş yapamadık. o yüzden ilginç olacak. Bence lastik aşınmasının çok yüksek olduğu bir yerdeyiz ve ayrıca yarıştan önce biraz yağmur bekleniyor. Bu yüzden çok fazla bilinmeyen var."

"Fakat dediğim gibi elimizde çok bilgi yok, bu yüzden yarını beklememiz gerekiyor." cevabını verdi.

Yeniden ön bölümde yer almanın nasıl hissettirdiği sorusuna Perez, "Tekrar hızlanmak güzel bir duygu. Son birkaç yarışta biraz zorlandım, bu yüzden mevcut sonuçtan memnunum."

"Aslına bakarsak hafta sonu çok iyi başlamadı, dün kötü başladık ve hiçbir bilgi alamadık. Gerçekten kötü bir cuma günüydü. Yine de bugün ait olduğumuz yerdeyiz ve çok memnunum." yanıtını verdi.

Son olarak yarıştan beklentisi sorulduğunda, "Pole pozisyonuna bu kadar yakın olmak ve kaybetmek hiçbir zaman güzel değildir çünkü size sürekli turunuzu hatırlatır ve daha iyi yapabileceğiniz yerleri düşünürsünüz."

"Yine de bu zorlu şartlarda hepimiz turları tamamlamak için muazzam bir çaba gösterdik. Sonunda Charles bizden daha iyi bir iş yaptı. Bence ikincilikten başlayıp, galibiyet için savaşabiliriz."

"Yarın lastik aşınması yüksek olacak, bu yüzden erken pit işe yarayabilir. Bence aralık olduğu anda insanalr pite girmeye başlayacak." dedi.