Perez: "Galibiyet için iyi bir fırsatım var"

Haberi dinle

Sergio Perez, cuma gününün aksine cumartesi performansını artırdı ve ön bölümdeki mücadelede yer aldı.

Takım arkadaşından ciddi şekilde yavaş olsa da Perez, bu farkın büyük oranda son bölümde temiz tur atamamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Perez, "Genel olarak iyi geçtiğini söyleyebilirim. Sadece üçüncü bölüm o kadar kolay değildi. İlk turumda, neredeyse grubun başındaydım ve burada herhangi bir hava koridoru olmadan biraz vakit kaybediyorsunuz."

"Yine de turum çok temiz değildi, bu yüzden daha fazlası vardı. İkinci turumda da vakit yoktu. Önümüzde çok fazla trafik vardı ve onlara çok yakındım. Araçta yol tutuş yoktu, bu yüzden beşinci virajı düz geçtim."

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yarın yarış temposunda nerede olabileceğimiz konusunda kesinlikle bir fikrimiz var. Bugün yaptığımız uzun sürüş çok faydalı oldu, bundan çok şey öğrendik. Umarım bunu yarış temposuna aktarabiliriz." dedi.

Startta nasıl bir strateji izleyeceği sorusuna Perez, "Eğer arkanızda çok yakın bir araç varsa o zaman Eau Rouge'a lider girmek istemezsiniz."

"Fakat bu durumdan en iyi şekilde yararlanmayı, iyi bir başlangıç yapıp, Carlos'u erkenden geçmeyi umuyorum."

"Yarın ortada iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum, ikinci başlamak özellikle böyle bir pistte bence iyi bir fırsat. Bu yüzden bunu deneyeceğim. Umarım çok erken bir noktada kendi yarışımı çıkarabilirim."

"Yarınki yarış için hedefim bu olacak ve bence kilit noktada bu." dedi.