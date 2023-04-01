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Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 3. antrenman seansında ortaya çıkan ve çözülemeyen fren sorununun sıralama turlarında kendisini oyun dışında bıraktığını söylüyor.

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Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"
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Zor bir 3. antrenman seansı geçiren ve sık sık lastiklerini kilitleyen Sergio Perez için işler, sıralama turlarında da pek de iyi gitmedi.

Max Verstappen'in pole pozisyonu aldığı seansın henüz ilk dakikalarında frenlerini kilitleyen ve pist dışına uçan Perez, çakıl havuzuna saplanarak ilk bölümde havlu attı.

Bundan ötürü de pazar günkü yarışa 20. sıradan başlayacak.

Perez, temel problemin fren dengesinin "fren yaptığı anda öne doğru hareket etmesi"  olduğunu söyledi.

Sorunların ne olduğu sorusuna Perez, "3. antrenmanda teknik bir sorun yaşadık ve bunu çözdüğümüzü düşündük ama ne yazık ki çözememişiz. Orada herhangi bir şey ya da fren yapmak çok zordu."

"Frene dokunduğum anda, araç içerisinde giden bir yolcu gibiydim ve hiçbir şey yapamadım."

Sergio Perez, Red Bull Racing, heads to the garage after retiring in Q1

Sergio Perez, Red Bull Racing, heads to the garage after retiring in Q1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu hareketli bir şeydi, fren dengesi frenlemede oldukça öne kayıyordu. Umarım yarın takım olarak bunu düzeltebilir ve hasarı en aza indirebiliriz." cevabını verdi.

İlk seansta bu tarz bir problem yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Perez, "Evet biraz problem vardı ama o başka bir sorundu. Şimdi yaşadığım sorun bu sabahla ilgiliydi."

"Fren yaptığım anda, fren dengesi ileri yönde değişiyordu. Gerçekten zordu. Bu güveni etkileyen bir şey, bu yüzden bunu düzeltmek önemli olacak."

"Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama takım olarak bunu düzeltebileceğimize ve yarın hasarı en aza indirebileceğimize eminim."

"Burası geçiş yapmanın kolay olduğu bir pist değil. Fakat bu sorunun üstesinden gelebileceğimize ve güçlü bir yarış temposuna sahip olacağımıza dair takıma güveniyorum."

"Bugün herkesin birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Eğer her şeyi bir araya getiremezsek, rekabet çok üst seviyede."  yanıtını verdi.

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