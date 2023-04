Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Zor bir 3. antrenman seansı geçiren ve sık sık lastiklerini kilitleyen Sergio Perez için işler, sıralama turlarında da pek de iyi gitmedi.

Max Verstappen'in pole pozisyonu aldığı seansın henüz ilk dakikalarında frenlerini kilitleyen ve pist dışına uçan Perez, çakıl havuzuna saplanarak ilk bölümde havlu attı.

Bundan ötürü de pazar günkü yarışa 20. sıradan başlayacak.

Perez, temel problemin fren dengesinin "fren yaptığı anda öne doğru hareket etmesi" olduğunu söyledi.

Sorunların ne olduğu sorusuna Perez, "3. antrenmanda teknik bir sorun yaşadık ve bunu çözdüğümüzü düşündük ama ne yazık ki çözememişiz. Orada herhangi bir şey ya da fren yapmak çok zordu."

"Frene dokunduğum anda, araç içerisinde giden bir yolcu gibiydim ve hiçbir şey yapamadım."

Sergio Perez, Red Bull Racing, heads to the garage after retiring in Q1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images