Perez: "Fren sorunu yüzünden tüm yarış temkinli sürmek zorunda kaldım"

Sergio Perez daha henüz yarışın başında yaşadığı fren sorununun ardından erkenden pite girmek zorunda kaldı.

Sonrasında frendeki problem devam ettiği için frenleri pek fazla zorlayamayan Perez, yarışının daha henüz ilk turlarda tehlikeye girdiğini söyledi.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Yarış gerçekten çok sinir bozucuydu."

"Ön fren diskinin daha henüz ilk bölümde ısınmasıyla yarışım büyük oranda mahvoldu. Frenleri kaybetmemek için çok dikkatli gitmek zorunda kaldım çünkü tamamen yarış dışı kalabilirdik."

"Ayrıca normalde çok daha erken pit stop yapmak zorunda kaldık. Bu da tüm yarışı zora soktu."

"Tüm yarış frenleri yönetmek zorunda kaldım. Sıcaklık gerçekten kritik noktadaydı, aksi takdirde onları kaybedebilirdik."

"Sonunda Lewis'i geçebilme umuduyla yumuşak lastik için pit yaptık ama ne yazık ki güvenlik aracı bu şansı elde edemediğimiz anlamına geliyordu."

"Benim için en iyi hafta sonu değildi."

Bu fren sorununun ardından fren dengesini değiştirdiklerini belirten Perez, "Elbette frenleme şeklimi etkiliyordu ve sık sık ayağımı gazdan çekmek zorunda kalıyordum. Çok fazla tur zamanı kaybediyordum. Daha henüz ilk turlardan sonra her şey mahvoldu."

"Bu sorun pit stop yapmadan bir ya da iki tur önce ortaya çıktı." dedi.

Singapur'dan ne beklediği sorusuna Perez, "Evet, çok zorlu ve benzersiz bir pist. Bu yüzden sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Smoke from the brakes of Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images