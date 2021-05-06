Perez: ''Formula 1'de nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz önemli''

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Portekiz Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlayan Sergio Perez, İspanya'da gerçekleştirilen basın toplantısında takımına alışma süreci ve Helmut Marko'yla ilgili yorumlar yaptı.

Red Bull motor sporları danışmanı Marko, açık sözlülüğüyle tanınan bir insan ve Meksikalı pilotun bu durumu nasıl karşıladığı ve Marko'yla olan ilişkisi sorulduğunda Perez, onunla çalışmaktan mutlu olduğunu ve ona saygı duyduğunu söyledi.

‘’Gerçek şu ki Helmut’tan çok mutluyum. Bana her zaman düşündüklerini söylüyor.''

''Eğer iyi işler çıkarırsanız bunu size söylüyor, eğer kötü işler çıkarırsanız da bunu size söylüyor. Sadece size değil, aynı zamanda basına da söylüyor. Çok direkt bir insan ve ona çok saygı duyuyorum çünkü Formula 1 de böyle insanları çok bulamazsınız.''

''Bence iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. Yarışlardan sonra onunla telefonda konuşuyorum ve bana neyi yanlış yapıp yapmadığımı anlatıyor." dedi.

Şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda altıncı sırada yer alan Perez, geçtiğimiz haftalarda yeni aracı RB16B'ye alışmasının yaklaşık beş yarış süreceğini söylemişti.

Basın toplantısında araca alışma sürecinin nasıl gittiği sorulan Meksikalı pilot, Grand Prix hafta sonlarında özellikle yarış seanslarında aracı daha iyi anladığını ve Formula 1'de sezona nasıl başlandığının değil, sezonun nasıl bittiğinin önemli olduğunu söyledi.

‘’Aracı anlamak bana çok yardımcı oldu, özellikle de yarışlarda. Bence, kendimi en çok yarışlarda geliştiriyorum çünkü daha önceki takımlarımda yaptıklarım, bu araçta işe yaramadı. Yarış açısından, tutumumu. değiştirmeliydim. Portekiz’de çok iyi gelişimler sergiledim.’’

‘’Hedefim kazanmak. Sezonun hâlâ başındayız, sabırlı olmam gerekiyor. Bundan 10 yarış sonra, şampiyonada nerede yer aldığımı bileceğim.''

''Şimdi ise sezonun başlangıcındayız ve bazı şeyleri gereğinden fazla analiz etmeye gerek yok. F1 sezonları çok uzun, nerede veya nasıl başladığınız önemli değil ancak Abu Dabi’de nerede olduğunuz önemli.’’

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Meksikalı pilotun yeni aracı RB16B griddeki en rekabetçi araçlardan biri. Böyle bir araçta olmanın nasıl hissettirdiği sorulan Perez, ‘’Bu harika, büyük bir motivasyon kaynağı. Piste gittiğinizde, eğer her şeyi doğru yaparsanız, yarışı kazanabilirsiniz.''

''Kazanmak size bağlı ve bu büyük bir motivasyon kaynağı, ancak aynı zamanda bu yoğun bir çalışma da gerektiriyor. Bu sezon, her yarışta daha da zorlaşıyor.’’ yanıtını verdi.

Bu sezonki ilk yarışlarda Max Verstappen ve Lewis Hamilton mücadelesi gördük. Hollandalı pilotu geçip geçemeyeceği sorulan Perez, bunu düşünmek için erken olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: ‘’Max’ın harika bir referans olduğunu biliyoruz, beş senedir takımla birlikte.''

''Birinci antrenmandan itibaren her şeyden en iyisini çıkardığını fark edebiliyorsunuz, kendinden emin, araca ve takıma güveniyor. Bu güveni, takımla daha çok zaman kazanarak elde edebilirsiniz. Bence, adaptasyon sürecimde daha ilerleyeceğim çok yol var.''

''Max, her yarışta sınırlarda ve bunu araçtan tüm performansı çıkararak gösteriyor. Benim açımdan bakarsanız, hâlâ gelişmem gereken yerler var. Bunu düşünmek için şu anda çok erken. Bence, Abu Dabi’de neler olacağını göreceğiz.’’

Formula 1, sosyal medya üzerinde çok takip edilen ve çok aktif bir spor olsa da, bazen pilotlara ve takımlara kötü yorumlar gelebiliyor. Bu yorumların onu etkileyip etkilemediği sorulan Perez, bunların mesleğinin bir parçası olduğunu söyledi.

‘’Bunlar beni etkilemiyor. Bu mesleğimin bir parçası, bu tür eleştirilere maruz kalıyoruz. Beni etkileyenler, bazen nedensiz yere, bilgisayar başındaki korkak anonimlerden aldığım saygısızca yorumlar. Bence, bu sosyal medyada durdurmamız gereken bir şey.’'

Meksikalı sürücü, sporcuların bazen mesaj vermek için sesini duyurması gerektiğini de ekledi.

‘’Bence, sesimizi çıkarıp, olumlu şeyleri desteklememiz gereken zamanlar var. Bunlar ülkelerimiz veya dünyayla alakalı olabilir. Bu mesajları verebilmek ve barış sağlayabilmek her zaman önemli.’’

Son olarak da Meksika'nın spor tarihine geçmenin nasıl bir his olduğu sorulan Perez şu yanıtı verdi: ‘’Ülkemi temsil etmek çok özel bir şey. Bunları çok düşünmüyorum. Her yarışta kendimi geliştirip, en iyi sonuçları almaya çalışıyorum. Hedefim dünyada 1 numara olmak.’’