Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
20 May 2020 11:28

Sergio Perez, Force India'daki maddi sıkıntıların 2014 Formula 1 sezonunda takıma katılmadan önce takıma gerçekleştirdiği daha ilk gün açık olduğunu söyledi.

Perez, şu anda Racing Point ve gelecek sene Aston Martin olacak Force India'ya 2013'teki McLaren döneminin ardından geçiş yapmıştı.

O günden beri aynı takım adına yarışan Perez, bu süreçte birçok kez podyuma çıktı.

Perez, Force India'ya 2018'de kayyum atanması sürecinin merkezinde yer alan isimlerden birisiydi.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Takıma geldiğim ilk günden itibaren bu durum açıktı."

"McLaren'dan gelmiştim. Force India'nın fabrikasını ilk kez ziyaret ettiğimde hemen şok oldum çünkü para ve tüm konulardaki eksikleri görebiliyordum."

"Ancak piste çıkar çıkmaz, takımda çok fazla potansiyel olduğunu gördüm. Herkes başarıya çok açtı."

"O günden beri finansal sıkıntılar çok açık olsa da, takım içerisindeki insanlar inanılmaz yetenekli."

"Mühendislik ekibinin seviyesi, üst düzey yönetimin seviyesi gerçekten çok yüksek. Çok yetenekli bir takım. Bu durum beni proje hakkında çok heyecanlandırdı."

"Takım ile 3. yarışımda (2014 Bahreyn GP) tekrar podyuma dönmüştüm. O günden sonra her şey gerçekten çok değişti." dedi.

2020 F1 sezonu başladığında, Perez F1'deki 10. sezonuna başlamış olacak. Bu süreçte Perez, üçü Sauber'de olmak üzere 8 kez podyuma çıktı.

Perez, "Açıkçası takımda bu kadar uzun süre kalacağımı hayal etmemiştim. Çünkü şu ana kadar genel olarak hep senelik anlaşmalar yaptık."

"Her sene son senem olacağını ve takım değiştireceğimi düşündüm."

"Ancak geriye dönüp baktığımızda, bu süreç gerçekten inanılmazdı. Bazı iniş çıkışlarımız oldu ancak evet, çok başarılıydı."

"Artık Aston Martin ile işbirliği kurmamızın ardından büyük fırsat gelmiş oldu." dedi.

Sonraki haber
Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!

Önceki haber

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Force India , Racing Point
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!

1s
2
Formula 1

Kubica'nın kazandığı, Honda - Alonso haberlerinin çıktığı yarış: 2008 Kanada GP

2s
3
Formula 1

Jos: "Hamilton ve Vettel, Max arkalarına geldiğinde gerginleşiyor"

4
Formula 1

Massa: "Belki de Vettel için emekli olma vakti geldi"

5
Formula 1

Gene: "Ferrari, Sainz'a yeterli zaman tanıyacak"

3s

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"
F1

Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!
F1

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!

Kubica'nın kazandığı, Honda - Alonso haberlerinin çıktığı yarış: 2008 Kanada GP
F1

Kubica'nın kazandığı, Honda - Alonso haberlerinin çıktığı yarış: 2008 Kanada GP

Gene: "Ferrari, Sainz'a yeterli zaman tanıyacak"
F1

Gene: "Ferrari, Sainz'a yeterli zaman tanıyacak"

Massa: "Belki de Vettel için emekli olma vakti geldi"
F1

Massa: "Belki de Vettel için emekli olma vakti geldi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.