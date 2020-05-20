Perez: "Force India'daki maddi sıkıntılar ilk günden belliydi"

Perez, şu anda Racing Point ve gelecek sene Aston Martin olacak Force India'ya 2013'teki McLaren döneminin ardından geçiş yapmıştı.

O günden beri aynı takım adına yarışan Perez, bu süreçte birçok kez podyuma çıktı.

Perez, Force India'ya 2018'de kayyum atanması sürecinin merkezinde yer alan isimlerden birisiydi.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Takıma geldiğim ilk günden itibaren bu durum açıktı."

"McLaren'dan gelmiştim. Force India'nın fabrikasını ilk kez ziyaret ettiğimde hemen şok oldum çünkü para ve tüm konulardaki eksikleri görebiliyordum."

"Ancak piste çıkar çıkmaz, takımda çok fazla potansiyel olduğunu gördüm. Herkes başarıya çok açtı."

"O günden beri finansal sıkıntılar çok açık olsa da, takım içerisindeki insanlar inanılmaz yetenekli."

"Mühendislik ekibinin seviyesi, üst düzey yönetimin seviyesi gerçekten çok yüksek. Çok yetenekli bir takım. Bu durum beni proje hakkında çok heyecanlandırdı."

"Takım ile 3. yarışımda (2014 Bahreyn GP) tekrar podyuma dönmüştüm. O günden sonra her şey gerçekten çok değişti." dedi.

2020 F1 sezonu başladığında, Perez F1'deki 10. sezonuna başlamış olacak. Bu süreçte Perez, üçü Sauber'de olmak üzere 8 kez podyuma çıktı.

Perez, "Açıkçası takımda bu kadar uzun süre kalacağımı hayal etmemiştim. Çünkü şu ana kadar genel olarak hep senelik anlaşmalar yaptık."

"Her sene son senem olacağını ve takım değiştireceğimi düşündüm."

"Ancak geriye dönüp baktığımızda, bu süreç gerçekten inanılmazdı. Bazı iniş çıkışlarımız oldu ancak evet, çok başarılıydı."

"Artık Aston Martin ile işbirliği kurmamızın ardından büyük fırsat gelmiş oldu." dedi.