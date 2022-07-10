Perez: "FIA'nın pist limiti ihlallerini doğru şekilde denetlememesinin bedelini ödedim"

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Red Bull sürücüsü Perez, cuma günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında dördüncü oldu ancak ikinci bölümün sonunda pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. Genellikle pist limiti ihlallerinde o tur otomatik olarak silinir ve böylelikle ceza anlık olarak yansır.

Ancak Perez'in pist limitlerini ihlal ettiği, sıralama turlarının ardından netleşti ve hakemler, o turu iptal ettikleri gibi, Meksikalı pilotun Q3'teki tüm zamanlarını da silmeye karar verdi. Bundan ötürü de 13. sıraya kadar düşmüş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Perez, cezayı bu kadar geç almasının sinir bozucu olduğunu ve bundan ötürü de olması gerekenden daha sert bir yaptırımla karşılaştığını söyledi.

13. başladığı sprint yarışını beşinci bitirerek iyi bir yükseliş gerçekleştiren Perez, ”Orada kesinlikle yanlış bir şey yaptım ama aynı zamanda FIA'nın durumu daha iyi denetlememesinin de bedelini ödedim."

“Olması gerekenden çok daha sert bir ceza aldım çünkü üçüncü bölümdeki tüm lastiklerimi boşuna harcamış oldum, boşuna risk almış oldum. Fakat olan oldu, her şey geçmişte kaldı."

“Her yerde biraz tutarsızlık var, bu yüzden umarım FIA ile birlikte çalışabilir ve biraz tutarlılık yakalayabiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pist limitleri konusu, yeni FIA yapısının ardından önemli bir konu haline geldi ve Cuma günkü F1 sürücüleri brifinginde özel bir tartışma noktasıydı.

Sebastian Vettel, Cuma günü gerçekleştirilen pilotlar toplantısından öfkeyle ayrıldığı için FIA tarafından 25.000 €'luk bir para cezası aldı. Pek çok sürücü kararlardan memnun görünmüyor.

GPDA direktörlerinden George Russell da tutarlılık bekleyen isimler arasında.

Russell, ”Dinlendiğimizi hissediyoruz ancak bir sürücü sesini çıkarıp, düşüncelerini söylediğinde, kuralları bir haftada değiştiremiyorlar."

"Ellerindekilere bağlı kalmaları gerekiyor. Fakat bunu tutarlı bir şekilde uygulamaları lazım, kuralların hepimiz için açık olması gerekiyor. Cezaların biraz daha tutarlı olması gerekiyor."

"Bu da sadece kuralları denetleyen insanların tutarlı olması durumunda yaşanacak.” dedi.