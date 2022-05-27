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Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Ferrari ile farkın bu kadar büyük olmasının kendisini bile şaşırttığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"
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Sezon başından bu yana ortaya koyulan performanslar göz önüne alındığında, Ferrari'nin Monako'da güçlü olması bekleniyordu.

Cuma günkü antrenman turları da tam olarak böyleydi ve Charles Leclerc her iki  seansın da lideri oldu.

Sergio Perez, 0.3 saniye geride üçüncü sırada kaldığı antrenman turlarının ardından farkın kendisini şaşırttığını gizlemedi.

Meksikalı pilot şöyle dedi: “Bugün kendi açımızdan iki güzel seans geçirdik fakat ikinci seansta trafik nedeniyle yarış simülasyonu yapmak zordu."

"Şu ana kadar Ferrari'ye kıyasla tempo olarak geride olduğumuzu görüyoruz. Gerçekten çok güçlü görünüyorlar."

"Verileri analiz edeceğiz ve ne yapabileceğimize bakacağız ancak bugün çok hızlı görünüyorlar.

"Ferrari'nin arkasında olacağımızı düşünüyorduk fakat farkın bu kadar büyük olacağını düşünmemiştik."

"Bu, önümüzde yapılacak çok fazla iş olduğunu gösteriyor."

"Bu gece her şeyi analiz edeceğiz ve ne yapabileceğimize bir bakacağız. Fakat dediğim gibi gerçekten çok güçlü görünüyorlar. Yapacak çok iş var."

"Yine de önemli olan sıralama turlarında nasıl performans göstereceğimiz."

Ayrıca Max Verstappen de, "Ferrari ile kıyaslandığında gelişmemiz gerektiği açık fakat asıl görev aracın dengesini daha iyi hale getirmek. Eğer dengeyi geliştirsek daha hızlı olabiliriz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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