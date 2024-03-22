Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Avustralya GP öncesinde Cuma günkü antrenmanlarda Ferrari'nin gösterdiği performanstan etkilendiğini söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari, Avustralya'daki çalışmalara güçlü başlarken Red Bull tarafında bazı olumsuzluklar yaşandı. Verstappen ilk antrenmanda aracına hasar verirken, ikinci antrenmanda bu nedeniyle pist üstü zamanı kaybetti ve istediği gibi başlangıç yapamadı.
Perez, takımın hazırlamış olduğu programa daha uygun bir gün geçirdi ancak o da uzun sürüşlerde lastiklerinin ömründen şikayet etti.
Perez, "Genel olarak yapmamız gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum. Uzun sürüşlerde lastiklerin bozulması çok iyi değildi, bu yüzden yapmamız gereken bazı işler var ve oradan devam edeceğiz." dedi.
Perez 12 ay önce bu pistte kötü bir hafta sonu geçirmişti ancak bu yıl daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.
Perez, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden yarın için güçlü görünmeliyiz."
Ancak Charles Leclerc'in bugünün en hızlı zamanını yaptığını gördükten sonra Perez, Ferrari'nin Melbourne'de "oldukça güçlü" göründüğü konusunda uyardı:
"Bence bu pist onlar için daha iyi görünüyor. Uzun sürüşlerde de oldukça güçlüler. Bu yüzden bu hafta sonu onları yenmenin oldukça zor olacağını düşünüyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar