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Formula 1 Avustralya GP

Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Avustralya GP öncesinde Cuma günkü antrenmanlarda Ferrari'nin gösterdiği performanstan etkilendiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, Avustralya'daki çalışmalara güçlü başlarken Red Bull tarafında bazı olumsuzluklar yaşandı. Verstappen ilk antrenmanda aracına hasar verirken, ikinci antrenmanda bu nedeniyle pist üstü zamanı kaybetti ve istediği gibi başlangıç yapamadı.

Perez, takımın hazırlamış olduğu programa daha uygun bir gün geçirdi ancak o da uzun sürüşlerde lastiklerinin ömründen şikayet etti.

Perez, "Genel olarak yapmamız gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum. Uzun sürüşlerde lastiklerin bozulması çok iyi değildi, bu yüzden yapmamız gereken bazı işler var ve oradan devam edeceğiz." dedi.

Perez 12 ay önce bu pistte kötü bir hafta sonu geçirmişti ancak bu yıl daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.

Perez, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden yarın için güçlü görünmeliyiz."

Ancak Charles Leclerc'in bugünün en hızlı zamanını yaptığını gördükten sonra Perez, Ferrari'nin Melbourne'de "oldukça güçlü" göründüğü konusunda uyardı:

"Bence bu pist onlar için daha iyi görünüyor. Uzun sürüşlerde de oldukça güçlüler. Bu yüzden bu hafta sonu onları yenmenin oldukça zor olacağını düşünüyorum." 

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