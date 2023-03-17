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Perez: "Ferrari'nin hızlı olacağını düşünüyoruz"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Ferrari'nin bu hafta sonu Suudi Arabistan'da "güçlü olmasını" beklediklerini söyledi.

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Perez: "Ferrari'nin hızlı olacağını düşünüyoruz"
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Red Bull Racing pilotları Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta baskın bir performans sergilemiş ve duble yapmıştı.

Suudi Arabistan'daki basın toplantısına katılan Sergio Perez, Ferrari'nin Cidde'de çok güçlü olacağını iddia etti.

Perez, "Geçtiğimiz yıl Cidde'de pole pozisyonundan başladım, bu da bana bu hafta sonu için güven veriyor."

"Ancak her yıl zorluklar artıyor; farklı bir aracımız, farklı lastiklerimiz var, pistin kendisi de biraz değişti."

"Simülatörde piste yapılan güncellemelerden hoşlandım ama henüz üzerinde vakit geçirmedim. Formula 1'de geçmişte ne başardığınız önemli değil - her yıl sizi bekleyen yeni bir zorluk var."

"Pisti seviyorum - özellikle sıralama turlarında oldukça zor oluyor ama umarım Cumartesi günü iyi bir seans geçiririz çünkü Cidde'de başlangıç pozisyonu çok önemli."

"Bu pist Bahreyn'e kıyasla farklı araç özellikleri gerektiriyor. Lastik aşınması o kadar büyük bir problem değil, bu nedenle Ferrari'nin bu hafta sonu daha iyi performans göstereceğine ve Mercedes'in aradaki farkı azaltacağına inanıyoruz."

"Bahreyn'de güçlü yanımız lastik kullanımıydı ancak burada her şey farklı. Cidde'de araçtan beklenenler tamamen farklı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing,

Sergio Perez, Red Bull Racing,

Fotoğraf: Motorsport Images

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