Perez: "Ferrari'nin bizim için en büyük tehdit olacağını biliyorduk"

Sezonun ilk üç yarışından farklı olarak Ferrari'nin temposu, Bakü'de şaşırtıcı derecede iyiydi.

Sıralama seansının ardından Charles Leclerc pole pozisyonunu alırken, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncü sırayı aldı.

Red Bull pilotları Verstappen ve Perez, sırasıyla birinci ve ikinci çizgide Ferrari pilotlarına eşlik edecekler.

Sıralama turlarının ardından Perez, şunları söyledi: "Seans, Q1'de yaşadığımız kırmızı bayraklar nedeniyle oldukça zordu."

"Daha sonrasında Q1'de daha fazla set harcamak istemediğimiz için aynı sete bağlı kaldık. Bu yüzden lastikleri ısıtmak zor oldu. Çok fazla antrenman yapamadık ve hata yapmadan seansı tamamlamak çok zordu."

"Buna rağmen bence takım harika bir iş çıkardı."

"Tabii ki üçüncü sırada olduğum için biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü kesinlikle daha fazla performansım olduğunu hissettim. Turum o kadar iyi değildi. Ama yarışabileceğiniz bir pist varsa o kesinlikle burasıdır."

Ferrari'nin güçlü performansı sorulduğunda ise Perez, hafta sonundan önce Ferrari'nin kendileri için büyük bir tehdit olacağını öngördüklerini itiraf etti.

Meksikalı pilot, "Çok güçlü olacaklarını biliyorduk ve çok etkililer."

"Buraya gelirken Ferrari'nin bizim için en büyük tehdit olacağını biliyorduk. Charles'ın muazzam bir tur attığını düşünüyorum." şeklinde yorum yaptı.