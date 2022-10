Perez: "Ferrari ve Mercedes güçlü görünüyor"

Haberi dinle

Bu hafta sonu kendi evinde yarışan Perez, pistin koşullarının oldukça zor olduğunu belirtti.

Perez, "Yüksek rakım nedeniyle Meksika'da her zamanki gibi zor bir gündü, bu koşullarda hata yapmak oldukça kolay."

"Genel olarak, ikinci antrenman Pirelli içindi; ancak ilk antrenmanda iyi bir temel oluşturduk. Oldukça hızlı bir şekilde hızlandığımızı düşünüyorum."

"Güçlü görünüyoruz, ancak Ferrari ve Mercedes de güçlü görünüyor. O yüzden sıralamalarda zorlu bir mücadele olacak."

"Mücadelenin bu yönde olmasını bekliyorum ve bunun dışında pek bir sürpriz olacağını düşünmüyorum ama, her an her şey olabilir." dedi.

Meksikalı pilot, Pirelli lastik testleri sebebiyle antrenman seansının boşa gittiğini düşünüyor.

Perez, "Yani, ikinci antrenman tamamen Pirelli lastikleri odaklı oluyor."

"Bu yüzden ikinci seansın tamamını kaçırmış gibi oluyoruz." dedi.