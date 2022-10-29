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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Perez: "Ferrari ve Mercedes güçlü görünüyor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü antrenman seanslarının ardından Ferrari ve Mercedes'in güçlü performans gösterdiklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Perez: "Ferrari ve Mercedes güçlü görünüyor"
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Bu hafta sonu kendi evinde yarışan Perez, pistin koşullarının oldukça zor olduğunu belirtti.

Perez, "Yüksek rakım nedeniyle Meksika'da her zamanki gibi zor bir gündü, bu koşullarda hata yapmak oldukça kolay."

"Genel olarak, ikinci antrenman Pirelli içindi; ancak ilk antrenmanda iyi bir temel oluşturduk. Oldukça hızlı bir şekilde hızlandığımızı düşünüyorum."

"Güçlü görünüyoruz, ancak Ferrari ve Mercedes de güçlü görünüyor. O yüzden sıralamalarda zorlu bir mücadele olacak."

"Mücadelenin bu yönde olmasını bekliyorum ve bunun dışında pek bir sürpriz olacağını düşünmüyorum ama, her an her şey olabilir." dedi.

Meksikalı pilot, Pirelli lastik testleri sebebiyle antrenman seansının boşa gittiğini düşünüyor.

Perez, "Yani, ikinci antrenman tamamen Pirelli lastikleri odaklı oluyor."

"Bu yüzden ikinci seansın tamamını kaçırmış gibi oluyoruz." dedi.

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