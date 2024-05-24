Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Perez: "Ferrari 'ulaşılamaz' bir konumda"

Sergio Perez, Monako Grand Prix'sindeki ilk günün ardından Ferrari'nin 'ulaşılamaz' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc, Monte Carlo pistindeki ikinci serbest antrenman seansında ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın yaklaşık 0.2 saniye önünde zirvede yer aldı.

Red Bull ise RB20'sinden iyi bir performans almakta zorlandı ve pistteki tümseklerle mücadele etti.

Red Bull pilotu Perez, iki antrenman seansında sırasıyla 12. ve 8. sıraları elde etti.

Günün ardından Perez, şu yorumlarda bulundu: "Bence şu anda Ferrari ulaşılamaz bir konumda."

"Bence gerçekten güçlüler ve ne zaman bir tur iyi bir tura ihtiyaçları olsa bunu hızlı ve kolay bir şekilde atabiliyorlar."

"İhtiyaç duyduğunuzda hızlı bir şekilde tur atabilmek, lastiklerle ve bu tür şeylerle çok fazla mücadele etmemek burada oldukça avantajlı bir şey."

"Şu anda çok güçlü görünüyorlar."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Tsunoda: "Geleceğim için Aston Martin de alternatifler arasında"

Tsunoda: "Geleceğim için Aston Martin de alternatifler arasında"

Formula 1
Monako GP
Tsunoda: "Geleceğim için Aston Martin de alternatifler arasında"
Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Formula 1
Monako GP
Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Son Haberler

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

F1 Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

F1 Formula 1
Monako GP
Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Verstappen'in pole serisi kırıldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye