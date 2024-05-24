Perez: "Ferrari 'ulaşılamaz' bir konumda"

Leclerc, Monte Carlo pistindeki ikinci serbest antrenman seansında ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın yaklaşık 0.2 saniye önünde zirvede yer aldı.

Red Bull ise RB20'sinden iyi bir performans almakta zorlandı ve pistteki tümseklerle mücadele etti.

Red Bull pilotu Perez, iki antrenman seansında sırasıyla 12. ve 8. sıraları elde etti.

Günün ardından Perez, şu yorumlarda bulundu: "Bence şu anda Ferrari ulaşılamaz bir konumda."

"Bence gerçekten güçlüler ve ne zaman bir tur iyi bir tura ihtiyaçları olsa bunu hızlı ve kolay bir şekilde atabiliyorlar."

"İhtiyaç duyduğunuzda hızlı bir şekilde tur atabilmek, lastiklerle ve bu tür şeylerle çok fazla mücadele etmemek burada oldukça avantajlı bir şey."

"Şu anda çok güçlü görünüyorlar."