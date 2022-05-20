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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Perez: "Ferrari güçlü olacak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak İspanya GP'ye yeni güncellemelerle gelen Ferrari'nin yeni hız kazanmasını bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Ferrari güçlü olacak"
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Bu hafta sonu gözler takımların getirdiği güncellemeler üzerine ve haftalardır Ferrari'nin Barselona için planladığı güncellemeler konuşuluyor.

Bugün FIA'ya bildirilen listeye göre Ferrari bu hafta sonu yeni bir taban, arka fren kanatçığı ve arka kanat güncellemesi getirdi. Red Bull ise ön kanat planyası ve taban güncellemesiyle gelmiş durumda.

Ferrari'nin bu güncellemeyle dalgalanmayı çözeceği ve düzlüklerde sürüklenmeyi azaltacağı düşünülüyor.

Bugün konuşan Sergio Perez, Ferrari hakkında şunları söyledi: "Ferrari bu hafta sonu güçlü olacak. Bunu biliyoruz. Atacakları adımın ne kadar büyük olacağını görmek ilginç olacak. Yine de bir şey söyleyemeyiz."

"Kendimize odaklanmalıyız ve sorun yaşamamalıyız. Son yarışta teknik sorun yaşayıncaya kadar çok iyi bir tempomuz vardı. Eğer sorun yaşamasaydık, çifte podyum alabilirdik. Bu bize puan kaybettirdi. Yine de yarışı bitirdiğim için  mutluydum."

"Dayanıklılık sorunları bize çok fazla puan kaybettirdi. Umarım bunları ortadan kaldırabiliriz."

Max Verstappen ise getirdikleri güncellemelerin performans odaklı olmadığını söyledi.

"Güncelleme yaptığımız söylenemez, sadece ağırlığı azaltıyoruz."

"Aracımız biraz ağır ve bunlardan kurtulmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonun gelecek olursak, önceki yarışlara baktığımızda rakibimiz yine Ferrari olmalı, öyle değil mi? Bazı değişikliklerle geliyorlar ve bakalım ne kadar vakit kazanacaklar.

"Pisti çok iyi biliyoruz fakat temiz bir hafta sonu geçirmek önemli olacak."

"Hedefimiz önde başlamak. Bunu yapmaya çalışacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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