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Formula 1 Haberler

Perez: "F1'deyim çünkü şampiyon olmak istiyorum"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, zorlu 2021 sezonuna rağmen hedefinin şampiyonluk olduğu konusunda net.

Perez: "F1'deyim çünkü şampiyon olmak istiyorum"

Sergio Checo Perez, Racing Point/Force India'da geçirdiği başarılı yılların ardından 2021'de Red Bull'a adım attı ve inişli çıkışlı bir ilk yıl geçirdi.

31 yaşındaki Meksikalı pilotun akım arkadaşı Max Verstappen, aynı yıl dünya şampiyonluğu için savaştı ve mutlu sona ulaştı. Oysa Checo, sadece birkaç podyumla yetinmek zorundaydı.

Yine de çok fazla özgüven kazandığını söyleyen Perez, ilk yılından keyif aldığını ve gelecek için çok şey öğrendiğini söyledi.

RacingNews365'in aktardığına göre Perez, TAG Heuer Podcast'inde şöyle dedi: "Takımla çalışmaktan gerçekten keyif  alıyorum."

"Buradaki insan grubuyla, mühendislerle, Red Bull kültürüyle, markanın kendisiyle, hepsiyle çalışmak bir zevk çünkü bu gerçekten çok büyük bir marka."

"Bu, alıştığımdan daha fazla çalışma gerektiriyor çünkü Red Bull daha büyük bir marka fakat bundan gerçekten keyif alıyorum."

"Bu ekibin büyük bir parçasıymışım gibi hissediyorum. Max ve mühendislerle, aslında tüm ekiple iyi çalışıyorum."

Perez'in hedefi dünya şampiyonluğu

2011'de Sauber'le F1'e adım atan, ardından McLaren ve Racing Point için yarışan Perez, günümüzde Formula 1'de devam etmek zorunda olmadığını ve kendisini sporda tutan tek şeyin yarışmaktan aldığı keyif olduğunu belirtti.

Perez, Red Bull'da yarışmanın kendisini çok mutlu ettiğini ve hedefinin hâlâ dünya şampiyonu olmak olduğunu söylüyor.

Meksikalı sürücü, "Kariyerimin bu noktasında burada geçirdiğim zamandan keyif almam çok önemli."

"Eğer yapamıyorsam, o zaman eve dönme vaktim gelmiştir."

"Buradayım çünkü hâlâ dünya şampiyonu olabileceğime inanıyorum. Ayrıca takımımla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum, hepsi bu kadar."

"Red Bull'a sözleşmemi uzattığı için minnettarım."

"Önümüzdeki sezon pilotlar dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum. Yeni kurallar ve tamamen yeni araçlar olacak. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz. Bu yüzden benim için en önemli şey, oraya ulaşmak olacak. ” dedi.

Perez, beklentilerin altında bir yıl geçirdiği takdirde 2022 sonrasında Red Bull'dan ayrılmak zorunda kalabilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Sergio Perez, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

 
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