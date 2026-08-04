Perez: "F1'de sadakat diye bir şey yok"

Bugünkü Aston Martin takımının temelleri, Force India dönemine dayanıyor.

Sergio Perez, takımın yaşadığı mali kriz sırasında Force India'nın iflasa sürüklenmesini önlemek amacıyla kritik bir adım atmış ve ekibin kayyuma devredilmesini sağlayan hukuki süreci başlatmıştı. Bu sayede Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, takımı satın alma fırsatı yakalamıştı.

Takım, 2019 sezonunda Racing Point adını alırken Perez, Lawrence Stroll'ün oğlu Lance Stroll ile takım arkadaşı olmuştu.

Ancak iki yıl sonra Racing Point'in Aston Martin'e dönüşmesiyle birlikte Perez, beklentisinin aksine takımda tutulmadı. Onun yerine Ferrari'den ayrılan Sebastian Vettel transfer edildi.

High Performance Podcast'e konuşan Perez, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: "Zor bir dönemdi."

"Takımla üç yıllık bir sözleşmem vardı ve bazı opsiyonlar içeriyordu. Geleceğimin o takımda olacağını düşünüyordum. Hayatımın büyük bölümünü o organizasyonda geçirmiştim ve Lawrence'ın takımı satın almasına da yardımcı olmuştum."

"Bu nedenle Lawrence ve Lance ile birlikte bu projenin bir parçası olacağımı gerçekten düşünüyordum."

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak Sebastian Vettel'in boşa çıkması her şeyi değiştirdi.

"Sonra Sebastian boşa çıktı. Dört kez dünya şampiyonu bir pilot müsait hale geldi ve sporun nasıl işlediğini anladım."

"Lawrence'ın onunla ilgileneceğini biliyordum."

"O an şunu düşündüm: 'Bu sporda sadakat diye bir şey yok.'"

"Bunu kişisel algılamadım. Hâlâ Aston Martin'dekilere çok iyi ilişkilere sahibim."

Perez, Aston Martin'den ayrıldıktan sonra motivasyonunu kaybetmediğini, aksine piste odaklanmayı seçtiğini söyledi.

2020 sezonunun sondan bir önceki yarışı olan Sakhir Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazanan Perez, bu performansıyla Red Bull'un dikkatini çekti ve 2021 sezonu için Max Verstappen'in takım arkadaşı oldu.

İlginç olan ise Perez'in Red Bull'u kariyer planları arasında hiç düşünmemesiydi.

"Kendi kendime 'Şimdi ne yapabilirim?' dedim. Kontrol edebildiğim tek şeye, yani pistte performans göstermeye odaklandım."

"Bir sonraki sezon için iyi bir fırsat çıkarsa değerlendirecektim. Çıkmazsa bir yıl ara verip geri dönmeyi planlıyordum. Bazı seçeneklerim vardı ama hemen sonraki sezon için değildi."

"Sonra sezonun sonlarına doğru yarış kazandım ve Red Bull'dan teklif geldi. Asla yarışmayacağımı düşündüğüm tek takım Red Bull'du. Çünkü her zaman kendi pilot akademilerinden isimleri tercih ediyorlardı. Ama sonunda Red Bull pilotu oldum."