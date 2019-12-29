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Formula 1 / Son dakika

Perez: "F1 televizyon yönetmenleri iyi iş çıkarmıyor"

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Perez: "F1 televizyon yönetmenleri iyi iş çıkarmıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Ara 2019 12:54

Racing Point pilotu Sergio Perez, Formula 1 televizyon yönetmenlerinin harika iş çıkarmadıklarını ve birçok pist üstü mücadelesini kaçırdıklarını söyledi.

Perez, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP'de son turda McLaren sürücüsü Lando Norris'i geçmişti. Bu hamle, Perez'in şampiyonada Norris'i geçmesini sağlaması açısından da önemliydi ancak o anlar canlı yayında gösterilmedi. O bölümde canlı yayında Lewis Hamilton'ın son turu gösteriliyordu.

Norris'in takım arkadaşı Carlos Sainz da son turda önemli bir geçiş yaptı ancak o da aynı şekilde canlı yayınlanmadı.

Bu konu hakkında konuşan Perez, "Bana göre asıl sorun, takımlar arasındaki fark."

"Baktığınız zaman orta grupta aynı lastiklerle, aynı aeroyla, her şeyi neredeyse aynı olan araçlarla mücadele ediyoruz."

"Bu harika. Evet. Ancak sorun şu ki bu mücadeleleri televizyonda göstermiyorlar. O yönetmenler harika iş çıkarmıyorlar. Yarış orta grupta oluyor ancak göstermiyorlar. Bu inanılmaz."

"Harika bir spora sahibiz. İzleyenler bu tür yarışları izlemekten mutlu olurlar. Televizyonu açtıklarında bu bölümdeki yarışı kimin kazanacağını bilemiyorlar."

"Sıralamalarda ilk 5'teki gibi kimin kazanacağı belli olmuyor. Bu heyecan verici bir şey. Bir taraftar olarak ben bunu izlemek isterim." dedi.

Daha önce Sainz da benzer açıklamalarda bulunmuş ve televizyon yayınları açısından daha iyi iş çıkarılması gerektiğini söylemişti. Sainz'ın bu sözlerine, Singapur'da dört aracın 11. sıra için verdiği mücadelenin televizyonda gösterilmemesi neden olmuştu.

Haas takım patronu Gunther Steiner de orta grup mücadelelerinin daha fazla televizyonda görüntülenmesi gerektiğini söyledi.

Steiner, "Ön tarafta çok fazla şey olmadığı için orta grup daha fazla görüntülenmeli. İzleyenlere bütün şovu göstermeniz lazım çünkü aksi takdirde bu tür mücadelelerin neden gösterilmediğini anlayamazlar."

"Bizim açımızdan mücadeleyi daha fazla göstermeleri çok hoş olur." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Jack Cozens

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