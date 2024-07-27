Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"

Meksikalı pilot, son bölümde pole pozisyonunu alacak gibiydi ancak Charles Leclerc'in turunu geliştirmesiyle ikinci oldu.

Her şeye rağmen, Perez Çin Grand Prix'sinden bu yana ilk kez ilk çizgiden başlayacak ve 2024'teki ilk zaferini kazanmak için çok iyi bir fırsat yakalamış durumda.

Sıralama turlarındaki performansının güvenini artırıp artırmadığı sorusuna Perez, "Bence bu, güvenden daha fazlası."

"Açıkçası son beş-altı yarıştır nasıl sürüleceğini unutmamıştım. Sadece bu eğilimi pek çok sürücüde görüyorsunuz."

“Bazen aracınızın tüm potansiyelini en iyi şekilde kullanamıyorsunuz. Sahip olduğunuz araçtan maksimumu alma konusunda yeterince güveniniz olmuyor."

“Macaristan'dan bu yana doğru yönde iyi adımlar attığımızı düşünüyorum; Silverstone'da bile iyi durumdaydım, gerçekten iyi bir Cuma geçirmiştim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Aracın şu an için doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum ve umarım yarın güçlü bir sonuçla yarışı tamamlayabiliriz. Sezonun bitmesine daha uzun zaman var."

“Başımı önüme eğdim ve daha önce de söylediğim gibi, takımla beraber yapmamız gerekenlere yani puan almaya odaklanmış durumdayız."

“Gerisi umurumda değil.”

Perez, Belçika'daki sıralama sonucunun geleceğiyle ilgili “hiçbir şeyi değiştirmediğini” belirtti ve ekledi: "Her zaman söyledim, önemli olan şu anda nerede olduğumuz değil, zorlukları nasıl aştığımız ve Abu Dabi'de nerede bitirdiğimiz."

"Dolayısıyla bu sonuç benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor."

“Son zamanlarda en iyi performansını gösteremeyen pek çok sürücü var fakat bana daha fazla odaklanılıyor."

“Bence yarın yeni bir gün, yeni bir fırsat olacak. Eğer ikinci bölümde elenseydim de aynı şey olacaktı. Asıl önemli olan yarın."

“Yarın iyi bir yarış çıkaramazsam, Zandvoort'ta iyi bir yarış çıkarmaya çalışırım."

“Bu bir spor ve bazen her şey yolunda gider, bazen de savaşmanız gerekir. Hiçbir şey sizin istediğiniz gibi gitmiyor ama bence bu sporun doğasında var.”