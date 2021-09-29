Perez, eski sponsoruna karşı açtığı davayı kazandı

Meksikalı sürücü, 2019’da MGI Asistencia Integral aleyhine bir dava açmıştı. Bu, Meksika devletine ait bir petrol şirketi olan Pemex çatısı altından bir dış kaynak şirketi konumunda.

Dava iki yıl boyunca sürdü ve Perez davayı kazandı. Meksika gazetesi Reforma’ya göre Perez, hükümetten 57 milyon Meksika pesosu, yani 2.8 milyon dolar tazminat alacak.

Pemex, 2019’a kadar Perez sponsordu. Ancak Meksika hükümetindeki yönetim değişikliğinin ardından şirket, ‘başka harcama öncelikleri’ olduğunu belirtmişti ve 2019’un başında Perez’in sponsorları arasında yer almamıştı.

Bu ödemenin yanı sıra Perez, gecikme faizi için de ödeme alacak. Bu ödeme, daha sonra federal mahkemeler tarafından hesaplanacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing in the Press Conference Fotoğraf: FIA Pool