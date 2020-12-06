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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Perez: "Eski motor performansımızı olumsuz etkiliyor"

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Perez: "Eski motor performansımızı olumsuz etkiliyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sergio Perez, bu hafta sonu eski bir motorla yarıştığı için düzlüklerde zorlandığını söyledi.

Racing Point pilotu Perez, geçen hafta sonu yapılan Bahreyn GP'de muhtemel bir MGU-K arızası nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

Bunun üzerine takım, bu hafta sonu yapılan Sakhir GP için oldukça fazla mesafe tamamlamış eski bir üniteye döndü ve mevcut motor/hibrit üniteleri, ömürlerinin sonuna geldikleri için daha az güç üretiyorlar.

Sakhir GP sıralama turlarında beşinci sırada kalan Perez, geride kalmasının temel sebebinin motor olduğunu öne sürdü.

Meksikalı sürücü, Sky'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sanırım potansiyelimizi fazlasıyla çıkardık, her köşeyi doğru şekilde yaptık."

“Belki aramızda 0.1 saniyenin yarısı kadar vardı, ama harika bir tur atan Leclerc'in hızına sahip değildik."

"Motorda biraz zorlanıyoruz. Eski motora geri dönmemiz gerekiyordu ve bu pistte kesinlikle yeni motorlu araçların gerisinde kaldığımızı düşünüyorum."

Sadece iki yarış kaldı ve Racing Point, takımlar şampiyonasında üçüncü olmak için McLaren ve Renault ile sıkı bir mücadeleye girmiş durumda. Takım yeni bir motor takmaktan kaçınmaya çalıştı çünkü bu değişiklik, takımın grid cezası alacağı anlamına gelirdi.

Perez, eski versiyon motorunun ne kadar fark yarattığı sorulduğunda, “Rakamlara yeni bakıyoruz ama bir hayli fazla: burada 0.1 saniye bile büyük bir fark yaratıyor o yüzden tabii ki öyle şeylere bakıyoruz”."

“Sanırım önceliğimiz sonuna kadar gitmek olacak. Yeni bir motora geçerek ceza almak istemiyoruz."

"Motor tarafında düşük performans gösterdiğimizi biliyoruz, ancak maksimumu elde etmek daha önemli. Bizim için en önemlisi, burada ve Abu Dabi'de sonuna kadar gidebilmek olacak." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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