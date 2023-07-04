Perez: "Eski formumu yakalamak güzel"

Meksikalı sürücü için son yarışlar epey zor geçti ve bundan ötürü de şampiyonada çok fazla puan kaybetmiş oldu

Yine de Avusturya performansı gayet iyiydi ve yarışta gerilerden başlamasına rağmen güzel ataklar yaptı.

Damalı bayrağı üçüncü sırada gören Perez, yarıştan sonra şöyle dedi: "Gerçekten iyi bir yarış oldu. Tekrar podyuma çıkmak çok güzeldi, özellikle de takımımızın kendi pistinde bunu yapmak çok keyif verici."

"Gerilerden başladığımız için yükselmemiz gerekiyordu. Harika bir tempomuz vardı ve pistte harika mücadeleler verdik, sonunda her şey iyi bitti. %100 formumda olmadığım düşünülürse, gayet mutluyum. Fakat adrenalin zirveye çıktığında diğer her şeyi unutuyorsunuz."

"Mutluyum. Bence önceki yarışlarda bizi engelleyen sorunları çözmeyi başardık. Cuma günü sorun yaşamamış olsaydık, durum çok daha farklı olurdu."

"Ayrıca bu hafta sonu tamamen iyi değildim. Her gece ateşim vardı ve bu olduğunda ilaç almak zorunda kalıyorsunuz, bu da otomatik olarak %100 formda olmadığınız anlamına geliyor."

"Formula 1'de çok fazla baskı oluyor ve kendimi iyi hissetmiyordum. Birkaç gün içinde iyileşmeyi umuyorum çünkü Silverstone'da bizi çok zor bir yarış daha bekliyor."

Perez, bu hafta sonu eski formunu yakaladığı görüşünde.

"Bence bu hafta sonu hızımız iyiydi. Sprint'te bunu gösterdik ve bugün de tekrar ortaya koyduk."

"Güzel bir geri dönüş oldu ve araçta gerçekten rahat hissediyordum."

"Son birkaç yarış zordu, bu yüzden geri dönmek ve o hızı tekrar yakalamak güzeldi. Ancak dediğim gibi henüz fiziksel olarak %100'ümde değilim, bu yüzden önüme bakmam ve Silverstone için iyileşmem gerekiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, makes a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images