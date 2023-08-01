Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen: "Artık araçta daha rahatım"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez: "Eski formumu tekrar yakaladım"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Belçika GP'nin ardından eski formunu geri yakaladığı görüşünde.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Oracle Red Bull Racing talks with race engineer Hugh Bird

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikinci başladığı yarışın ilk turunda liderliği aldı ve ardından arayı açmaya başladı.

Fakat Max Verstappen ikinciliğe yükselmesinin ardından Meksikalı sürücüyle arayı kapattı ve liderliği de ele geçirdi.

Yine de Perez, uzun zaman sonra ilk kez iyi bir hafta sonu geçirdi ve takıma dubleyi getirdi. Bu da yeniden özgüven yakalaması için önemli olabilir.

Yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk turda Charles'ın önüne geçmenin yarışım için son derece önemli olduğunu fark ettim."

"İyi bir başlangıç yaptım ama o da öyle yaptı. Beşinci virajda onun önüne geçmek gerekiyordu ve bunu yapmayı başardım."

"Yumuşak lastiklerde orta hamura göre kesinlikle daha rahattım. Orta hamur, yağmur nedeniyle biraz soğuduğunda daha da da kötüleşti. Bu lastikle ilgili sorunu çözemedik. Herkes gibi biz de yumuşak lastiğe dönmek zorunda kaldık."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım için harika bir yarıştı. Pek çok puan almayı başardık, ki ben de eski formumu yakalamayı başardım. Geçen hafta sonu podyumdaydık ve şimdi yarışın çoğunu temiz havada geçirdim."

"Hal böyle olunca çok şey öğreniyorsunuz, gelecek yarışlara taşıyabileceğiniz çok fazla deneyim elde ediyorsunuz. Son birkaç yarışta böyle bir fırsatım yoktu, dolayısıyla onları doğru okumak zordu sonuçta kirli havayla yarışmak zorundaydık."

"Bu yüzden önüm açık gittiğim her iki stintte de çok fazla şey öğrendik."

İyi bir yarışın ardından gelecek hafta yarış olmamasına üzülüp üzülmediği sorusuna Perez, "Bunun bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum."

"Aksine bu ara, her şeyin dikkatlice analiz edilmesine ve sonuçlar çıkarılmasına olanak tanıyacak."

"Bence sezon sonuna kadarki bu uzun bölümde, ivmeyi koruyabilmemiz adına bize güç verecek. cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Artık araçta daha rahatım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Formula 1
Belçika GP

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi" Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Formula 1
Belçika GP

Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı" Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Son Haberler

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

F1 Formula 1
Belçika GP

Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam" Brundle: "Binotto dönerse şaşırmam"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim" Krack: "Zor zamanların yakın olduğunu söylemiştim"

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

F1 Formula 1

Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor Alfa Romeo, 2024'te Haas ile F1'de kalmaya hazırlanıyor

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor" Russell: "Mercedes, 2024 aracı için 'dominant yıllarından' ilham alıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol