Perez: "Eski formumu tekrar yakaladım"

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikinci başladığı yarışın ilk turunda liderliği aldı ve ardından arayı açmaya başladı.

Fakat Max Verstappen ikinciliğe yükselmesinin ardından Meksikalı sürücüyle arayı kapattı ve liderliği de ele geçirdi.

Yine de Perez, uzun zaman sonra ilk kez iyi bir hafta sonu geçirdi ve takıma dubleyi getirdi. Bu da yeniden özgüven yakalaması için önemli olabilir.

Yarıştan sonra verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk turda Charles'ın önüne geçmenin yarışım için son derece önemli olduğunu fark ettim."

"İyi bir başlangıç yaptım ama o da öyle yaptı. Beşinci virajda onun önüne geçmek gerekiyordu ve bunu yapmayı başardım."

"Yumuşak lastiklerde orta hamura göre kesinlikle daha rahattım. Orta hamur, yağmur nedeniyle biraz soğuduğunda daha da da kötüleşti. Bu lastikle ilgili sorunu çözemedik. Herkes gibi biz de yumuşak lastiğe dönmek zorunda kaldık."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım için harika bir yarıştı. Pek çok puan almayı başardık, ki ben de eski formumu yakalamayı başardım. Geçen hafta sonu podyumdaydık ve şimdi yarışın çoğunu temiz havada geçirdim."

"Hal böyle olunca çok şey öğreniyorsunuz, gelecek yarışlara taşıyabileceğiniz çok fazla deneyim elde ediyorsunuz. Son birkaç yarışta böyle bir fırsatım yoktu, dolayısıyla onları doğru okumak zordu sonuçta kirli havayla yarışmak zorundaydık."

"Bu yüzden önüm açık gittiğim her iki stintte de çok fazla şey öğrendik."

İyi bir yarışın ardından gelecek hafta yarış olmamasına üzülüp üzülmediği sorusuna Perez, "Bunun bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum."

"Aksine bu ara, her şeyin dikkatlice analiz edilmesine ve sonuçlar çıkarılmasına olanak tanıyacak."

"Bence sezon sonuna kadarki bu uzun bölümde, ivmeyi koruyabilmemiz adına bize güç verecek. cevabını verdi.