Perez: "Enerji topladım, ikinci yarı için hazırım"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun ikinci yarısı için hazır olduğunu ve mümkün olan en iyi sonuçları almak istediğini söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sezon arası Sergio Perez'in tam da ihtiyaç duyduğu bir dönemde geldi çünkü son yarışlar Meksikalı pilot için pek de iyi değildi.
Koltuğunu ikinci yarı için koruyan Perez, yaz arasında iyi şekilde dinlendiğini ve sezonun ikinci yarısı için hazır olduğunu dile getirdi.
Perez şöyle dedi: "Yaz tatili takımdaki ve şampiyonadaki herkes için çok önemliydi çünkü çok fazla yarış var. Bu nedenle herkesin dinlenmeye ve toparlanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı."
"Tatili Meksika'daki evimde ailemle geçirdim, dinlenmiş hissediyorum ve şimdi sezonun ikinci yarısı için hazırım."
"Bu hafta Red Bull Racing'in Milton Keynes'teki fabrikasını ziyaret ettim ve oradaki çalışanlarımızla görüştüm. İkinci yarı için kendimi iyi hissediyorum."
"Zandvoort'ta takım telsizini dinleyen herkes bazı değişiklikleri fark edecek: yarış mühendisim Hugh yakında baba olacak. Bu yüzden evde kaldı; ona her şeyin en iyisini diliyorum."
"Önümüzdeki haftalarda aracımızdan neler bekleyebileceğimizi biliyorum. Sezonun ikinci bölümünü olabildiğince iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız."
2021'den bu yana Perez'in yarış mühendisi Hugh Bird, önümüzdeki dört yarışta babalık iznine ayrılacak.
Zandvoort, Monza, Bakü ve Singapur'daki yarışlarda Bird'ün yerini Richard Wood alacak.
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