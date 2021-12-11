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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Perez: "En önemli şey Verstappen'e yardım etmekti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının pole pozisyonunu kazanmasına yardım ettiği için mutlu.

Perez: "En önemli şey Verstappen'e yardım etmekti"

Sergio Perez, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında, Lando Norris'in hemen ardında dördüncü oldu.

Fakat Meksikalı pilot, önemli olan şeyin kendisi değil, Max Verstappen'in şampiyonluğu olduğunu biliyordu.

Perez, son bölümde takım arkadaşı Verstappen'e hava koridoru sağlamak amacıyla piste Hollandalı sürücünün önünde çıktı.

Strateji işe yaradı ve Verstappen, 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı. Perez ise, yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

"Bugün en önemli şey Max'i üçüncü bölümde desteklemekti. Bundan en iyisini çıkardık ve hava koridoru kusursuzdu. Fakat şimdi yarışı düşünmemiz gerekiyor."

"Bugün, Mercedes'le baş etme şansımız olmadığını biliyorduk. Bence harika bir takım çalışmasıydı ve mükemmel şekilde işe yaradı. Belki tekrar denesek, muhtemelen yanlış gider. Fakat bu sefer her şey yolunda gitti. Max için çok mutluyum, onu desteklemeyi başardım ve umarım yarın da yapacağım."

"Keşke üçüncü olabilseydim, üçüncülüğü son virajda Norris'e kaybettiğimi düşünüyorum ama takım olarak yine de harika bir sonuç aldığımıza inanıyorum."

"Yarın iyi bir başlangıç ​​yapmayı ve başlangıçta pozisyon olarak yükselmeyi hedefliyorum."

Perez, yarışa tıpkı Verstappen ve Norris gibi yumuşak lastikle başlayacak. Fakat Hamilton ve Bottas'ta orta hamur olacak.

Meksikalı pilot, "Sanırım hâlâ pek çok şey yapabiliriz. Bunun bir fark yaratmayacağını düşünüyoruz. Umarım iyi bir başlangıç yapıp oradan üzerine ekleyebiliriz." dedi.

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