Perez, en iyi takımlarla yarış kazanabileceğini düşünüyor

Sergio Perez kariyerine Sauber'de başladı ve o dönem Ferrari'nin genç sürücü akademisinin bir parçasıydı.

Ancak McLaren'a geçmeyi kabul edince bu programdan ayrılmak zorunda kaldı ve o yıl İngiliz ekiple kötü bir yıl geçirmesinin ardından koltuksuz kaldı.

Perez, daha sonra Force India'ya geçiş yaptı ve altı yıldır burada mücadele ediyor.

Şimdiye kadar sekiz kez podyum almasına rağmen hiç yarış kazanamayan Meksikalı pilot, istikrarıyla tüm F1 padokunun saygısını kazanmış durumda.

26 Ocak'ta 30 yaşına girecek Perez, en iyi takımlarla yarış kazanabileceğini söyledi.

"Yarış kazanamamaktan korkuyor muyum? Maalesef Formula 1'de bu oluyor. Nico Hulkenberg'i hatırlayın. Padoktaki en iyi pilotlardan birisi, ancak asla podyuma çıkamadı. Bunu başarabileceği bir aracı hiçbir zaman yoktu."

"Yarışlar kazanıp kazanamayacağımı zaman gösterecek. Sahip olduklarım göz önüne alındığında başarılarımdan memnun olabilirim. Asla podyuma çıkabilecek bir aracım yoktu, ama sekiz kez yapmayı başardım."

"Her zaman aracın sahip olduğundan daha fazlasını elde etmek istiyorum. Bazen onuncu oluyorum, ama yarışı kazanan kadar iyi bir iş yaptığımı biliyorum. Fark araçta. Ama evet gelişmek ve daha iyisini yapmak istiyorum. Motivasyonum tam olarak bu."

"Benim için geri kalanların en iyisi olmak da bir zafer. Sözleşmem bittiği zaman sürekli çeşitli teklifler alıyorum. Her zaman seçeneklerim var. Diğer takımların performansımı takip ettiğini bilmek güzel ve bu benim için çok şey ifade ediyor. Elbette zaferi tercih ederim ama elimdeki bu."

"İlk üç takımda yarışsaydım, sanırım kazanırdım. Umarım yapabileceğim şeyleri gösterme fırsatım olur. On yıldır Formula 1'deyim ve bir sonraki fırsatın ne olacağını asla bilemezsiniz. Pilot her zaman bunun için hazır olmalı."